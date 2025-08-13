Magistrații s-au plâns la asociația europeană care le apără drepturile că sunt denigrați în România. Comunicatul transmis de organizație

Organizația Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți (MEDEL) condamnă ferm campania de denigrare a sistemului judiciar din România și atrage atenția asupra efectelor negative ale presiunilor politice asupra independenței justiției. CSM subliniază că mesajul organizației internaționale reamintește importanța respectării standardelor internaționale, protejării statutului magistraților și menținerii unui dialog instituțional responsabil.

”În mesajul său, MEDEL condamnă ferm campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România, campanie care, potrivit organizației, a fost relansată în iulie 2025 de către partidele aflate la guvernare sub pretextul reducerii deficitului bugetar. Organizația avertizează că acest climat de ostilitate politică, generat inclusiv de înalți oficiali, amenință independența justiției, erodează încrederea publică și afectează legitimitatea sistemului judiciar, componentă esențială a statului de drept”, se arată în comunicatul prin care Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, miercuri, declarația oficială a MEDEL.

Discurs instigator la ură și umilirea publică

Organizația europeană reamintește pozițiile sale anterioare privind România și solicită autorităților să respecte pe deplin standardele internaționale referitoare la independența justiției și libertatea de exprimare, astfel cum acestea sunt prevăzute în avizele și recomandările instituțiilor europene și internaționale.

”Organizația a făcut referire în special la Avizul nr. 18 (2025) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, subliniind că atacurile politice dezechilibrate asupra sistemului judiciar sunt iresponsabile, subminează încrederea publică și pot constitui atentate la ordinea constituțională, în special în ceea ce privește separația puterilor în stat. Declarația atrage atenția asupra faptului că, în ultimii trei ani, campania de denigrare a magistraților, coroborată cu modificări repetate și substanțiale ale statutului judecătorilor și procurorilor, afectează capacitatea acestora de a-și exercita funcția în mod independent și subminează principiile stabilității și previzibilității juridice”, a mai transmis CSM.

De asemenea, MEDEL avertizează că discursul instigator la ură și umilirea publică pot încuraja nerespectarea hotărârilor instanțelor și chiar violența împotriva reprezentanților puterii judecătorești, care sunt prezentați în mod eronat ca fiind principala cauză a constrângerilor bugetare.

”Reafirmând declarațiile sale anterioare, MEDEL solicită autorităților române să respecte standardele internaționale și să înceteze tacticile de presiune care destabilizează și delegitimează sistemul judiciar. Consiliul Superior al Magistraturii consideră esențial ca mesajele transmise de organizațiile internaționale de profil să fie cunoscute de opinia publică, acestea subliniind importanța menținerii independenței justiției, a respectului față de statutul magistraților și a unui dialog instituțional bazat pe responsabilitate și bună-credință”, mai arată CSM.

