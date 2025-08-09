Președinții judecătoriilor condamnă "pozițiile exprimate" la adresa magistraților, pe care le consideră tendențioase. Scrisoarea prin care se plâng de condițiile de muncă

Președinții judecătoriilor au transmis o scrisoare publică FOTO Pixabay

Președinții judecătoriilor din țară se solidarizează cu pozițiile exprimate anterior de președinții curților de apel și ai tribunalelor și susțin ferm demersurile efectuate de Consiliul Superior al Magistraturii în contextul actual al atacurilor la imaginea publică a sistemului de justiție.

Aceștia atrag atenția asupra faptului că „pozițiile exprimate în ultima perioadă de mass-media, mediul politic, chiar și de funcționari ai statului, prin care se denaturează adevărul sau se prezintă într-o manieră tendențioasă informații legate de sistemul de justiție, scoase din context, pun în pericol nu doar locul pe care una dintre cele trei puteri în stat – puterea judecătorească – îl are în statul de drept, cel puțin în percepția publică, dar și viitorul sistemului de justiție în ansamblu.”

În scrisoare se subliniază dificultățile cu care se confruntă profesia de magistrat, menționând că „profesia de magistrat nu mai este la fel de dezirabilă ca în trecut din cauza volumului de lucru în continuă creștere, a condițiilor de muncă și a numeroaselor interdicții, inclusiv de natură personală.”

De asemenea, este evidențiat că „prejudiciul produs de afectarea imaginii publice a autorității judecătorești nu este doar unul prezent, destabilizând sistemul de justiție, ci pune în pericol viitorul magistraturii, prin scăderea atractivității profesiei și prin stigmatizarea constantă a corpului magistraților.”

În încheiere, președinții judecătoriilor îndeamnă la dialog și exprimarea responsabilă a opiniilor, susținând că „președinții judecătoriilor susțin dialogul între cele trei puteri ale statului și îndeamnă exprimarea punctelor de vedere referitoare la sistemul de justiție într-o manieră care să servească intereselor statului de drept, în urma unei examinări de ansamblu a sistemului de justiție, conștientizând impactul propagării unor informații trunchiate într-un context social deja tensionat.”

Scrisoarea președinților de Judecătorii by florinpuscas

