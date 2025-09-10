Buluc la examenul de admitere pentru profesia de magistrat. Câți se bat pentru un post de judecător sau procuror

Buluc la examenul de admitere pentru profesia de magistrat. Câți se bat pentru un post de judecător sau procuror
Avocat, sală de judecată / Unsplash.com, ICCJ

În ciuda problemelor din justiție, conexate cu domeniul politic, tinerii din România manifestă o dorință foarte crescută de a deveni magistrați, deci judecători sau procurori. Examenul pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii (INM) o demonstrează.

Pentru a deveni judecător sau procuror în România există două variante:

1. Examenul pentru admiterea în Magistratură. Acesta poate fi susținut de către juriștii licențiați cu experiență profesională de minimum 5 ani. De asemenea, buna reputație profesională și morală se mai numără printre condițiile obligatorii. În baza locurilor disponibile sunt selectați cei mai potriviți candidați, care sunt pregătiți timp de 6 luni, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Apoi, intră efectiv la lucru.

2. Examenul pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii (INM), dedicat juriștilor cu mai puțină experiență, până în 5 ani. După admiterea la INM, în baza locurilor disponibile, cei admiși, numiți auditori de justiție, în general tineri absolvenți de Drept, foști avocați juniori, urmează o „școlarizare” teoretică și practică de doi ani. Abia după acești doi ani, perioadă ce include și stagiul de practică, auditorii de justiție devin judecători sau procurori pe salariu. Până atunci, primesc o indemnizație, sub nivelul salariului mediu net la nivel național.

Vor să devină procurori sau judecători. 8 pe loc la INM

Examenul privind punctul 2 - admiterea la INM continuă să prezinte mare interes pentru tinerii juriști. Sesiunea de admitere presupune mai multe etape, iar examenul este considerat de o dificultate extrem de ridicată. Mai mult, locurile sunt limitate. Pentru sesiunea iulie 2025-martie 2026, doar 250 de posturi la INM. 2069 de aplicanți și-au depus dosarul. Practic, 8,2 persoane se bat pe un loc.

Dintre cei 2069, câțiva candidați și-au retras dosarul, potrivit datelor oficiale publicate pe INM-LEX.

Cum s-a transformat Justiția din România din prioritatea nr. 1 a politicienilor în „copilul problemă” și plin de „privilegii nesimțite”
Cum s-a transformat Justiția din România din prioritatea nr. 1 a politicienilor în „copilul problemă” și plin de „privilegii nesimțite”
Independența Justiției, consolidarea ei și lupta anticorupție erau cândva teme care entuziasmau electoratul și câștigau alegeri. Politicieni importanți precum Traian Băsescu, Nicușor Dan...
Principalele scenarii în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților. Am putea avea un nou guvern?
Principalele scenarii în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților. Am putea avea un nou guvern?
Curtea Constituțională a României va discuta pe 24 septembrie sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea care modifică condițiile de pensionare pentru...
