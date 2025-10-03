Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale

Jurist cu robă, în sală de judecată / Unsplash.com, ICCJ, colaj Ziare.com

Salariile magistraților continuă să fie un subiect de interes pentru publicul general, o temă de dezbatere mereu „de actualitate”. Pentru a lămuri anumite suspiciuni, neclarități, Ziare.com a obținut date oficiale de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Salarizarea magistraților, deci a judecătorilor și a procurorilor din România, se realizează în baza legilor-cadru nr. 284/2010 și a legii nr. 153/2017. Mai concret, există 5 gradații corespunzătoare vechimii în muncă și a unor coeficienți de ierarhizare, pe baza vechimii în funcție.

Salariile magistraților din România, pe locul 22 din 27 de state ale UE

Din punctul de vedere al salariului net (numit, potrivit legii, indemnizație de încadrare) + sporuri, judecătorii aflați la startul carierei se află pe locul 22 din 27 de state din Uniunea Europeană, a transmis CSM, pentru Ziare.com.

„În ceea ce privește venitul net al unui judecător aflat la început de carieră, cu includerea tuturor sporurilor, s-a arătat că România se află pe locul 22 din 27 de țări, respectiv spre finalul clasamentului. Poziția României din acest punct de vedere este similară cu a țărilor aflate pe locurile 23-25, adică spre intervalul celui mai mic salariu net al judecătorului la început de carieră în Uniunea Europeană, respectiv Grecia, Slovenia și Croația. Pozițiile aflate în fața României prezintă deja o diferență de salarizare de peste 20-30% în plus net/lună”, a informat Consiliul Superior al Magistraturii, pentru Ziare.com.

Un magistrat stagiar încasează lunar aproape 7.000 de lei net

Salariul unui judecător sau procuror „junior” pleacă de la aproape 7.000 de lei net, deci „în mână”.

„Totodată, Consiliul a mai transmis public că din schema națională de posturi sunt alocate judecătorilor de la judecătorii aproximativ 45% dintre acestea, iar la parchetele de pe lângă judecătorii activează 49% din numărul total al procurorilor.

Salariul net al unui judecător de la judecătorie sau procuror la parchetul de pe lângă judecătorie se situează în intervalul 6.990 lei net pentru un stagiar, iar 10.486 lei net în primii ani de carieră și ajunge, după 20 de ani vechime în funcție, până la suma de 16.157 lei net la judecătorie sau la parchetul de pe lângă judecătorie”, a transmis CSM.

Cum cresc salariile judecătorilor și procurorilor cu mai multă experiență

De asemenea, la instanțele superioare, veniturile magistraților sunt mai mari.

„Salarizarea judecătorilor cu grad de tribunal și a procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunal este superioară cu 11% celei de la nivelul judecătoriilor, iar cea a judecătorilor cu grad de curte de apel sau a procurorilor de la parchetele de pe lângă curțile de apel este cu 13% superioară celei de la nivelul tribunalului”, a transmis CSM, pentru Ziare.com, prin intermediul judecătorului Daniela Stăncioi.

De când nu au mai crescut salariile magistraților din România

Salariile de bază ale magistraților au crescut ultima dată în 2018, când valoarea de referință sectorială (VRS) a fost majorată cu aproximativ 25% (de la 484,18 lei la 605,225 lei), în urma unor hotărâri judecătorești. De atunci, nu au mai fost majorări generale, doar plăți eșalonate ale diferențelor retroactive (din perioada 2018-2023), ce vor fi plătite până în 2029, plus sporuri.

Procurorii și judecătorii au interzisă obținerea unor alte venituri decât cele din indemnizația obținută în calitate de magistrat, cu două excepții: activitate didactică și activitate publicistică. Procurorii și judecătorii nu au dreptul de a oferi consultanță juridică, nici măcar gratuită. De asemenea, desfășurarea unor afaceri pe cont propriu, cu asociați ori prin interpuși, respectiv al doilea loc de muncă sunt interzise, potrivit Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

