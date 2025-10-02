Gestul simplu care te face instantaneu plăcut: este secretul din spatele „magnetismului”, potrivit unui expert de la Yale

Ce îi face pe unii oameni să fie imediat plăcuți? Cum poți face ca oamenii să își dorească să fie în preajma ta? Ai putea crede că totul ține de carismă — ceva ce unii au și alții nu.

De fapt, există un obicei simplu care te face instantaneu mai plăcut. Este secretul din spatele „magnetismului”, potrivit Emmei Seppälä, lector la Yale School of Management și autoarea cărții The Happiness Track.

Într-un articol pentru Psychology Today, ea citează cercetări care arată că „practicile pozitive” — momente mici de recunoștință și grijă față de ceilalți — te pot transforma într-o persoană magnetică, de care ceilalți sunt irezistibil atrași.

A arăta un interes sincer față de ceilalți este un exemplu excelent de practică pozitivă, scrie Seppälä. Acest lucru este valabil indiferent dacă este vorba despre „persoana de la casa de marcat, colegul de serviciu, colegul de apartament sau un membru al familiei”. Poate suna evident (sau chiar banal), dar adesea suntem prea prinși de propriile noastre griji și stresuri ca să-i observăm cu adevărat pe ceilalți.

O altă practică pozitivă este să-ți amintești, atunci când cineva pare nepoliticos sau distant, că acea persoană ar putea avea o poveste de viață care explică comportamentul ei. „Când ești cu adevărat curios, atent și amabil în interacțiunile tale cu ceilalți, poți schimba întreaga lor zi, îți poți întări relația cu ei și amândoi vă veți simți mai bine după acea interacțiune”, scrie ea.

Emoțiile pozitive sunt contagioase

De ce schimbări atât de mici pot face o diferență atât de mare? Pentru că emoțiile sunt contagioase — atât cele bune, cât și cele rele, după cum au arătat numeroase studii.

Dacă ești stresat și te comporți morocănos, îi vei face și pe ceilalți să se simtă la fel. Dar și inversul este adevărat.

„Emoțiile pozitive scot la iveală ce e mai bun în noi”, scrie Seppälä. „Ne ajută să gândim mai clar, să ne conectăm mai bine și să fim mai creativi. Când ne simțim în siguranță din punct de vedere emoțional, suntem mai deschiși și mai implicați. Ne conectăm cu ceilalți în mod natural. Relațiile noastre se îmbunătățesc.”

Seppälä oferă mai multe sugestii de practici pozitive care pot schimba radical modul în care ești perceput de ceilalți.

Una atrage atenția în mod special. Ea o numește „ritualuri mici de grijă”.

„Poate fi vorba despre a trimite un mesaj unui prieten în fiecare luni pentru a vedea ce mai face, a scrie o scurtă notă de mulțumire sau a încheia ziua cu câteva minute de conversație la telefon cu o rudă care locuiește singură”, scrie ea.

Transformarea acestor gesturi mici într-un obicei — ceva ce faci regulat, fără să te gândești, și care se potrivește mereu în programul tău — este o modalitate extrem de puternică de a valorifica puterea pozitivismului.

Poate să te facă mai plăcut, să-ți îmbunătățească relațiile și să-ți ridice starea de spirit, toate în același timp, scrie inc.com.

