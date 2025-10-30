Ce se întâmplă cu corpul tău atunci când iei magneziu în fiecare zi

Fie că este vorba despre afirmațiile conform cărora ar putea îmbunătăți somnul sau ajuta digestia, magneziul a primit multă atenție în ultimii ani — și pe bună dreptate. Magneziul este un nutrient esențial pentru sănătatea generală, în special pentru inimă, mușchi și nervi.

Multe persoane consumă mai puțin decât doza recomandată, deși magneziul se găsește natural în alimente precum legumele cu frunze verzi, fasolea, leguminoasele, cerealele integrale, iaurtul și altele.

„Magneziul este esențial pentru multe funcții ale corpului și joacă un rol în tot, de la sănătatea oaselor până la funcționarea nervilor”, spune dieteticianul Erin Palinski-Wade. Ea adaugă că magneziul ajută și la reglarea nivelurilor de calciu și vitamina D, esențiale pentru formarea sănătoasă a oaselor.

Poate ajuta la reglarea tensiunii arteriale

Magneziul influențează modul în care inima bate, astfel încât un aport adecvat poate ajuta la prevenirea hipertensiunii arteriale și la reducerea riscului de boli de inimă.

„Unele cercetări arată că suplimentele de magneziu pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale, dar doar într-o mică măsură”, spune dieteticianul Toby Amidor. Totuși, chiar și o mică reducere poate adăuga beneficii suplimentare dacă adopți și alte obiceiuri sănătoase, precum exercițiile fizice și reducerea aportului de sodiu.

Poate reduce riscul de diabet

„Magneziul ajută la metabolismul glucozei”, explică Amidor. Acest lucru sprijină niveluri sănătoase de zahăr în sânge și reduce riscul de diabet. De asemenea, cercetările au arătat că un aport adecvat de magneziu poate reduce tensiunea arterială, hiperglicemia (niveluri crescute de zahăr) și hipertrigliceridemia (niveluri ridicate de trigliceride), îmbunătățind sindromul metabolic și gestionarea diabetului.

Poate susține sănătatea oaselor

„Deoarece magneziul ajută la reglarea calciului și a vitaminei D în organism, este esențial pentru sănătatea oaselor și previne pierderea densității osoase și osteoporoza”, spune Palinski-Wade.

Amidor adaugă că există o asociere pozitivă între aportul de magneziu și densitatea minerală osoasă atât la bărbați, cât și la femei, ceea ce înseamnă oase mai puternice și mai puțin predispuse la fracturi.

Poate îmbunătăți calitatea somnului

Îmbunătățirea somnului este probabil unul dintre cele mai promovate beneficii ale magneziului. Deși unele studii arată că acesta poate îmbunătăți calitatea somnului, este nevoie de mai multe cercetări. Totuși, un nivel adecvat de magneziu ajută la reglarea stării de spirit, un aspect esențial pentru sănătatea generală. Dacă te simți mai puțin stresat și anxios, vei dormi probabil mai bine.

Poate îmbunătăți sănătatea inimii

Magneziul este esențial pentru sănătatea inimii. Palinski-Wade explică faptul că ajută la menținerea unui ritm cardiac regulat, deoarece participă la transportul activ al ionilor de calciu și potasiu prin membranele celulare, stabilizând astfel ritmul inimii.

Poate reduce inflamația

Magneziul are proprietăți antioxidante, iar un aport adecvat poate ajuta la reducerea inflamației cronice, contribuind la longevitate, controlul greutății și reducerea riscului de boli cronice. Unele studii au arătat că suplimentarea cu magneziu poate reduce markerii inflamatori din organism, precum IL-1.

Poate combate migrenele

Migrena este una dintre cele mai frecvente dureri de cap și este considerată o tulburare neurologică. Persoanele care suferă de migrene pot avea și greață, vărsături sau sensibilitate la lumină, sunete și mirosuri. Unele cercetări au arătat beneficii promițătoare ale magneziului în prevenirea și tratarea migrenelor, dar sunt necesare mai multe dovezi. De asemenea, un deficit de magneziu poate favoriza durerile de cap și crește riscul de migrene.

Deficitul de magneziu

Deficitul apare atunci când nivelul de magneziu din organism este sub cel normal, din cauza unui aport alimentar insuficient sau a lipsei suplimentării. Deși mulți oameni nu consumă suficiente alimente bogate în magneziu, deficiențele severe sunt rare.

Simptomele posibile includ:

Pierderea poftei de mâncare

Greață

Vărsături

Oboseală

Slăbiciune

Amorțeală

Furnicături

Contracții musculare

Crampe

Convulsii

Schimbări de personalitate

Ritm cardiac anormal

Spasme coronariene

Cazurile severe pot duce la convulsii și la scăderea nivelurilor de calciu sau potasiu (hipocalcemie sau hipokaliemie), deoarece echilibrul electroliților este perturbat.

De cât magneziu ai nevoie

Cantitatea necesară depinde de vârstă, sex și dacă ești însărcinată sau alăptezi.

Bărbați adulți: 400–420 mg/zi

Femei adulte: 310–320 mg/zi

Femei însărcinate: 350–360 mg/zi

Femei care alăptează: 310–320 mg/zi

Cel mai bine este să consulți un medic sau un dietetician pentru a afla doza potrivită pentru tine, scrie eatingwell.com.

Surse alimentare de magneziu

Magneziul se găsește natural în multe alimente, mai ales în:

Semințe de dovleac – 1 oz (37% din valoarea zilnică)

Semințe de chia – 1 oz (26% VZ)

Migdale prăjite – 1 oz (19% VZ)

Spanac fiert – ½ cană (19% VZ)

Caju prăjit – 1 oz (18% VZ)

Alune prăjite – 1 oz (15% VZ)

Lapte de soia – 1 cană (15% VZ)

Fasole neagră – ½ cană fiartă (14% VZ)

Edamame – ½ cană (12% VZ)

Cartof copt cu coajă – 100 g (10% VZ)

Orez brun fiert – ½ cană (10% VZ)

Iaurt simplu degresat – 200 g (10% VZ)

Este magneziul sigur pentru toată lumea?

Excesul de magneziu din alimentație nu provoacă probleme, deoarece rinichii elimină surplusul prin urină. Totuși, dozele mari din suplimente (magneziu oxid, clorură, gluconat etc.) pot provoca crampe abdominale, diaree și greață. Dozele peste 5000 mg pot fi toxice.

„Suplimentele de magneziu pot interacționa cu anumite medicamente, precum diuretice, medicamente cardiace și unele antibiotice, așa că discută cu medicul înainte de a le lua”, avertizează Palinski-Wade.

Ce să cauți într-un supliment de magneziu

Ideal este să obții magneziul din alimentație, dar în unele cazuri poate fi nevoie de suplimente. Consultă un medic înainte, pentru a stabili forma și doza potrivită, deoarece absorbția variază.

Unele forme (citrați, aspartați, lactați, cloruri de magneziu) sunt mai bine absorbite decât oxidul sau sulfatul de magneziu.

Palinski-Wade menționează că formele diferite au efecte diferite și că este mai bine să le iei cu mâncare pentru o absorbție mai bună și pentru a reduce posibilele efecte digestive. De aceea, magneziul este des folosit și ca remediu pentru constipație.

Când alegi un supliment, verifică și ingredientele suplimentare și caută verificarea independentă a calității produsului.

Concluzia experților

Magneziul este un mineral esențial, important pentru sănătatea inimii și a oaselor, metabolismul energiei și multe alte funcții vitale. Poate ajuta la reducerea riscului de diabet și la menținerea tensiunii arteriale normale.

Cea mai bună modalitate de a asigura un aport suficient este prin alimentație, însă suplimentele pot fi utile în anumite situații. Dacă te gândești să iei un supliment, consultă mai întâi un specialist pentru a determina forma și doza potrivită pentru tine.

