Campionul mondial la șah, Magnus Carlsen, mesaj ironic după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor

Inter Milano n-a avut emoții în etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor.

Italienii au câștigat cu 4-0 meciul cu Viktoria Plzen și și-au asigurat calificarea în optimile Ligii Campionilor, în dauna Barcelonei, care va termina grupa pe locul trei.

Campionul mondial la șah, Magnus Carlsen, a urmărit desfășurarea partidei dintre Inter Milano și Viktoria Plzen, dar și-a dat seama repede că zarurile sunt aruncate, iar Inter va câștiga partida.

"Bine că meciul lui Inter nu este strâns, așa că mă pot concentra pe șah și pe Barcelona în Europa League", a comentat campionul norvegian pe twitter.

Magnus Carlsen are 800.000 de urmăritori pe twitter. La rândul lui, urmărește doar 123 de conturi, printre care și pe cel al lui Real Madrid, semn că apreciază formația blanco.

Good thing the Inter game is not close, so I can focus on chess and Barcelona on the Europa League