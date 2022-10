Hans Niemann, jucătorul american acuzat fățiș de înșelăciune de campionul mondial Magnus Carlsen, ripostează.

Hans Niemann a fost acuzat de Carlsen că trișează, iar Chess.com a dezvăluit că americanul de 19 ani a folosit în repetate rânduri programe specializate pentru a se impune în partidele de pe platforma celebră de șah.

Însă Niemann susține că nu a trișat niciodată la un joc față în față și a pornit un proces împotriva lui Magnes Carlsen, acuzat de defăimare în principal. De asemenea, acțiunea vizează și platforma Chess.com, iar Niemann cere daune de 100 de milioane de dolari!

În acțiunea înaintată de avocații lui Niemann se vorbește despre o complicitate între Carlsen și Chess.com, menită să ducă la interzicerea marelui maestru american din circuit.

Totul a pornit de la un meci pierdut la începutul lunii de Magnus Carlsen în fața lui Niemann. Carlsen a fost bătut pe 4 septembrie la Sinquerfield Cup de acest adversar mult mai slab clasat și cotat, după care s-a retras din acest turneu fără să ofere explicații.

De-atunci au început să curgă acuzațiile împotriva lui Niemann, bănuit că ar folosi o tehnică incredibilă pentru a trișa. Concret, el ar fi folosit niște mărgele anale cu conexiune wi-fi, care îi trasmiteau semnale din partea unor programe computerizate. Astfel, Niemann ar fi știut ce mutări să facă mai departe, scrie Yahoo Asutralia.

