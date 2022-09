Lumea șahului, lovită de un scandal imens! Campionul mondial Magnus Carlsen acuză: "Acest om trișează!"

În lumea plină de fair-play și de inteligență a șahului, campionul mondial mondial Magnus Carlsen vine cu o serie de acuzații incredibile.

Magnus Carlsen a șocat lumea șahului după ce a făcut doar o mutare și s-a retras din partida cu Hans Niemann de la Julius Baer Generation Cup.

Totul a pornit de la un meci pierdut la începutul lunii de Magnus Carlsen în fața aceluiași adversar. Carlsen a fost bătut pe 4 septembrie la Sinquerfield Cup de acest adversar mult mai slab clasat și cotat, după care s-a retras din acest turneu fără să ofere explicații.

De-atunci au început să curgă acuzațiile împotriva lui Niemann, bănuit că ar trișa folosind chiar și jucării sexuale.

Într-o declarație pe rețelele sociale, Carlsen susține că e absolut sigur că Niemann a trișat atunci câd l-a învins cu negrele la Sinquerfield Cup, jucând lejer, fără niciun stres.

De aceea Carlsen a decis să se retragă din turneu și apoi, când a iar față în față cu acest jucător, a făcut o mutare și a plecat.

"Știu că acțiunile mele au adus multă frustrare în comunitatea șahului. Și eu sunt frustrat, vreau să joc.

Cred că Nieman a trișat mai mult - și mai recent - decât a admis-o public. Progresul lui în joc e neobișnuit, iar pe parcursul jocului de la Sinquerfield Cup mi-a lăsat impresia că nici nu e concentrat, fiind mai bun ca mine cu negrele, așa cum puțini jucători reușesc.

Trebuie să facem ceva cu trișatul și eu nu vreau să mai joc cu oameni care au trișat în trecut, pentru că nu știm ce vor face în viitor".

Niemann a recunoscut în trecut că a trișat la jocurile online folosind programe computerizate, iar în lumea comunității șahului este cunoscut ca o persoană care nu se dă în lături de la nimic.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo