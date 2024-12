Magnus Carlsen, scos din turneu pentru că a încălcat codul vestimentar: "Să vă ia naiba! Am plecat"

Unul dintre cei mai mari șahiști ai tuturor timpurilor, norvegianul Magnus Carlsen, a fost eliminat de la World Rapid and Blitz Chess Championships.

Lui Magnus Carlsen nu i s-a permis să ia parte la runda a noua. Motivul? Carlsen a venit îmbrăcat în blugi.

Conform unui comunicat emis de FIDE (Federația Internațională de Șah): "Domnul Magnus Carlsen a încălcat codul vestimentar purtând blugi, care sunt interziși în mod explicit. Arbitrul șef l-a informat pe domnul Carlsen despre abatere, a emis o amendă de 200 de dolari și i-a cerut să-și schimbe ținuta. Din păcate, domnul Carlsen a refuzat și, ca urmare, nu a fost ]împerecheat pentru runda a noua. Această decizie a fost luată imparțial și se aplică în mod egal tuturor jucătorilor.

Mai devreme în cursul zilei, un alt participant, domnul Ian Nepomniachtchi, a fost, de asemenea, amendat pentru încălcarea codului vestimentar purtând pantofi sport. Cu toate acestea, domnul Nepomniachtchi s-a conformat, s-a schimbat în ținuta aprobată și a continuat să joace în turneu".

Magnus Carlsen a replicat: "Ei pot să-și pună în aplicare regulile, eu sunt OK cu asta. Răspunsul meu este Bine, am plecat! Să vă ia naiba (Fuck you)".

