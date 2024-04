Autoritatea Palestiniană „îşi va reexamina” relaţia cu SUA după veto-ul acestora la ONU. "A stârnit o furie fără precedent"

Autoritatea Palestiniană "îşi va reexamina relaţia" cu Washingtonul după veto-ul SUA de joi, 18 aprilie, privind apartenenţa palestinienilor la ONU, a anunţat sâmbătă, 20 aprilie, Mahmoud Abbas, relatează AFP.

"Conducerea palestiniană va revizui relaţiile bilaterale cu Statele Unite pentru a garanta păstrarea intereselor poporului nostru, a cauzei noastre şi a drepturilor noastre", a declarat preşedintele Abbas într-un interviu acordat agenţiei palestiniene de ştiri WAFA.

Palestinienii, care din 2012 au statutul inferior de "stat observator non-membru" la ONU, au cerut Consiliului de Securitate să accepte ca un "stat palestinian" deja recunoscut de majoritatea capitalelor să-şi ia locul "legitim" în Organizaţia Naţiunilor Unite.

Dar Statele Unite, care au făcut tot ce au putut pentru a întârzia votul, nu au ezitat să-şi folosească dreptul de veto, pe care îl folosesc în mod regulat pentru a-şi proteja aliatul israelian.

Veto-ul SUA "a stârnit o furie fără precedent în rândul palestinienilor şi al populaţiei din regiune, potenţial împingând regiunea spre mai multă instabilitate, haos şi terorism", a avertizat Abbas.

Prin urmare, Autoritatea Palestiniană va "dezvolta o nouă strategie" pentru a-şi afirma alegerile "independent şi va urma un proiect palestinian, mai degrabă decât o viziune americană", a spus el.

🚨BREAKING: 🇵🇸Palestinian President Abbas says the State of Palestine will reevaluate its relations with the U.S. after the American veto at the Security Council regarding the admission of Palestine as a full member state of the UN.

President Abbas said “We are at the beginning… pic.twitter.com/vbrW7PXGhP