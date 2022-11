De ce cred unii că era mai bine pe vremea comuniștilor. ”Țin minte din trecut doar amintirile fumoase”

Criza energetică, inflația, războiul de lângă noi sunt elemente care îi sperie pe români. Mulți consideră să situația economică și nivelul de trai sunt mai rele decât înainte de Revoluția din 1989.

Două sondaje realizate de INSCOP Research, în cadrul proiectului "România Agenda 2050" arată că peste 50% dintre românii intervievați consideră că situația generală din România este mai rea decât în 1989. Și un procent destul de mare consideră că situația generală a țării va fi mai bună în 2050.

Cel mai probabil oamenii au uitat sau nu știu exact ce se întâmpla înainte de Revoluție, când libertatea de exprimare era doar un vis, când vizitele în străinătate erau acceptate doar pentru anumite categorii de persoane, când pâinea, uleiul și zahărul erau raționalizate, când se întrerupeau căldura și curentul electric.

Un analist politic și un expert economic au explicat pentru Ziare.com de ce românii cred că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu.

Cristian Hrituc: ”Sper ca niciodată însă oamenii să nu uite că libertatea e prima valoare”

Analistul politic Cristian Hrituc este de părere că mulți dintre cei care au răspuns întrebărilor sondajelor sunt deja ”obosiți” de lupta de supraviețuire în societatea capitalistă. Însă uită că libertatea este cel mai prețios lucru într-o societate.

Am putea spune că rezultatele acestea arată cel mai bine spaimele de moment. După, pandemie, avem un război la graniță, vedem toată ziua știri cu ororile din Ucraina și constatăm că nu mai avem aceeași siguranță. Dacă înainte de '89 nu aveam libertate, dar aveam "acea siguranță" a veniturilor, chiar dacă magazinele erau goale, acum avem libertate, dar nu mai avem sentimentul de siguranță.

În plus, mai sunt și alti factori, o bună parte din respondenți probabil sunt "obosiți" de lupta de zi cu zi dintr-o societate capitalistă de a-si asigura traiul și aici mă refer la oamenii care acum sunt mai în vârstă, iar la Revoluție aveau în jur de 30-35 de ani.

Mai pot fi și alți oameni dezamăgiți, care aveau alte așteptări în '90. Sunt percepții formate, deși cifrele statistice arată total altceva.

Putem vedea că România este acum la cel mai mare grad de dezvoltare din istoria sa, că are cele mai mari venituri, că are o deschidere externă foarte mare și că are cele mai mari garanții de securitate din istorie.

Dar, uneori percepția se formează nu pe adevăr, nu pe cifre, nu pe statistici, ci pe sentimente subiective. Este vorba și de educație și de cultură politică. Mai mult de atât, mintea omului e formată să tină minte din trecut doar amintirile frumoase, nu și pe cele urâte.

Eu sper ca niciodată însă oamenii să nu uite că libertatea e prima valoare și dacă nu ai libertate, nu ai nimic, ești doar o păpușă în mână unui sistem”, a spus politologul.

Adrian Negrescu: ”Mai mult de jumătate din populația României este în risc de sărăcie”

Expertul economic Adrian Negrescu a explicat care este situația economică din țara noastră și ce ar fi putut duce la percepția conform căreia românii trăiesc în prezent mai greu ca în comunism.

”Cred că această percepție are legătură cu provocările generate de inflație în primul rând, cu scăderea abruptă a nivelului de trai și de imposibilitatea, pentru marea majoritate a populației de a găsi un loc de muncă sau de a-și asigura un trai decent, în 2022.

După 33 de ani de la Revoluție, să nu reușești să-ți asiguri o masă caldă în fiecare zi, să nu reușești să-ți acoperi facturile, să nu reușești să-ți cumperi îmbrăcămintea de care ai nevoie pentru tine, pentru familie, pentru copii, reprezintă niște nevoi elementare pe care iată economia capitalistă, modul în care s-a făcut reformă în România a eșuat din multe perspective. Din păcate România s-a polarizat din punct de vedere social între bogați și săraci iar tagma celor săraci a crescut foarte mult.

Mai mult de jumătate din populația României este în risc de sărăcie. Sunt milioane de români care reușesc cu greu să se descurce de la o lună la alta. Și te întrebi atunci pe ce s-au dus zecile de miliarde de euro ”investiți” de UE, care este rolul politicienilor în creșterea nivelului de trai și cum de am ajuns, din păcate, să fim o țară în care ”cardul de sărac” să devină un vector de promovare a intereselor politice.

Peste un milion de români au primit carduri prin care statul le oferă un ajutor la limita milei, cu care să se descurce în aceste vremuri. Mai sunt încă două milioane de români care urmează să primească astfel de instrumente de ajutor, niște plastice pe care statul, în mărinimia lui, le va oferi periodic câte un ajutor financiar.

Am ajuns, din păcate, în 2022, să trăim la mila statului să fim o țară de asistați sociali, în care discrepanța dintre nivelul de trai al unora și sărăcia în care se adâncește majoritatea populației este tot mai mare”, a spus Adrian Negrescu.

Produsele de bază, cele mai scumpe de după Revoluție

Expertul economic spune că din păcate, ”acest val puternic de inflație a creat un șoc în percepția publică deoarece creșterea prețurilor ne-a afectat pe toți. Dacă până acum reușeam să ne descurcăm fiecare cum puteam, să ne găsim un loc de muncă, să cumpărăm niște produse mai ieftine, cartofi- mâncarea săracului- roșii, carne mai ieftină, iată că în 2022, la produsele de bază sunt cele mai mari scumpiri de după Revoluția din 1989.

Din păcate, dacă din vremea lui Ceaușescu, austeritatea ne era impusă de către un dictator focusat să plătească datoria publică pe spatele oamenilor, în 2022 ne autoimpunem această austeritate prin prisma faptului că nu ne mai ajung banii”.

Ce arată sondajele

Primul sondaj a fost realizat în perioada 23 mai - 14 iunie, pe un eşantion de 1.500 de persoane, iar cel de-al doilea în intervalul 26 septembrie - 4 octombrie, pe un eşantion de 1.200 de persoane. Eşantioanele sunt reprezentative pentru categoriile socio-demografice semnificative pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă este de +/-2,53%, la un grad de încredere de 95%, conform Agerpres.

Un procent de 54% dintre români, conform sondajului realizat în mai - iunie, respectiv de 57,4%, potrivit cercetării din septembrie - octombrie, consideră că situaţia generală din România este mai rea decât în 1989.

Potrivit cercetărilor, 43,5% dintre cei intervievaţi în mai - iunie, respectiv 39,1% dintre subiecţii din septembrie - octombrie, au opinat că situaţia generală a ţării în 2050 va fi mai bună decât în prezent.

Ambele sondaje relevă că 68,4% dintre respondenţi sunt de acord cu tranziţia la surse de energie prietenoase cu mediul. Mai mult de jumătate (51,5%) dintre români au răspuns că i-ar determina să reducă consumul de energie costul acesteia. Totodată, aproape trei sferturi (72,5%) dintre cei intervievaţi ar dori să instaleze panouri fotovoltaice la casa sau blocul în care locuiesc.

Aproape 43% dintre cei chestionaţi preferă transportul cu vehicule personale pentru a se deplasa pe distanţe mai lungi în interiorul localităţii, iar 27,3% transportul public.

Întrebaţi care sunt cele mai importante două probleme de mediu cu care se confruntă România, 58,4% dintre cei chestionaţi au răspuns defrişările ilegale, iar 42,6% poluarea apelor.

Sondajul din septembrie-octombrie a arătat că, în ceea ce priveşte principalele trei probleme ale sistemului de educaţie românesc, 53,6% dintre cei intervievaţi au făcut referire la slaba pregătire şi dezinteresul unora dintre profesori, 45,1% la abandonul şcolar în rândul copiilor din medii defavorizate, 41% la lipsa de disciplină a elevilor.

Aproape 62% dintre respondenţi sunt de părere că părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor la şcoală. 88% dintre cei chestionaţi cred că educaţia şcolară este cel mai bun mijloc de a reuşi în viaţă.

Conform sondajului din mai-iunie, 76,1% dintre români sunt preocupaţi de starea lor de sănătate foarte mult sau destul de mult.

Cercetarea din septembrie-octombrie arată că o treime (33,3%) dintre cei chestionaţi s-au gândit să plece în viitor la un moment dat la muncă în străinătate, iar 65,8% au spus că nu au avut în vedere aceasta. 41,5% dintre români sunt de părere că cei care pleacă la muncă în străinătate sunt văzuţi în ţara noastră drept "fără alternative".

82,5% dintre respondenţi sunt de acord cu reduceri de taxe şi impozite pentru companiile private care iniţiază noi investiţii în economie. 57% dintre români sunt total de acord cu majorarea alocaţiilor şi a pensiilor, chiar dacă nu există resurse bugetare, iar 27,4% - oarecum de acord.

În altă ordine de idei, sondajul din mai-iunie relevă că 83,5% dintre români cred că ţara ar trebui să se orienteze spre vest din punct de vedere al alianţelor politice şi militare, adică spre Uniunea Europeană, SUA şi NATO.

Din ambele cercetări reiese că 89,2% dintre români sunt de părere că populaţia ar trebui să fie consultată mai des prin referendum pe temele majore de interes local sau naţional.

"Cei din generaţia matură într-un fel sau altul sunt dezamăgiţi de decalajul dintre aşteptările lor în 1989 şi ceea ce s-a întâmplat acum. Pe de altă parte, sunt tineri care nu ştiu prea multe despre ce era înainte de 1989, despre cum era societatea şi oamenii nu gândesc raţional. De exemplu, nu se gândeşte nimeni că în societatea românească din 1989 lipsea aproape totul, nu aveai libertate de mişcare, nivelul de trai era extrem de scăzut, nu aveai lucruri elementare, cum ar fi accesul permanent la electricitate, la combustibil sau la hrană", a spus rectorul Universităţii din Bucureşti, Marian Preda, referitor la opinia românilor despre situaţia de dinainte de 1989.

Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi.

