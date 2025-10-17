Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 18:35
670 citiri
Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
Explozie bloc Rahova, București FOTO Hepta

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o informare oficială privind cronologia evenimentelor care au precedat explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la blocul din Calea Rahovei, Sector 5, București, eveniment soldat cu pierderi de vieți omenești și numeroși răniți.

„În urma exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la blocul situat pe Calea Rahovei, Sector 5, București, dorim să facem următoarele precizări, pentru a clarifica unele informații apărute în spațiul public:

Cronologia evenimentelor, așa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI:

•16 octombrie 2025, ora 08:22: Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată.

•16 octombrie 2025, ora 08:29: Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor.

•16 octombrie 2025 – 17 octombrie, ora 09:08: Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv.

•17 octombrie 2025, ora 09:08: Produsă explozia”, au transmis autoritățile într-un comunicat de presă.

MAI: „Ne exprimăm compasiunea pentru victime și familiile acestora”

„Ministerul Afacerilor Interne transmite condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în explozie.

„În încheiere, dorim să ne exprimăm compasiunea pentru victimele tragediei și familiile acestora”, a mai precizat MAI.

Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.

Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
19:15 - Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea...
Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
18:35 - Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o informare oficială privind cronologia evenimentelor care au precedat explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la...
Cine a rupt sigiliul înainte de tragedia din Rahova? Locatar: "A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"/Distrigaz: "Noi am sigilat robinetul"
18:19 - Cine a rupt sigiliul înainte de tragedia din Rahova? Locatar: "A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"/Distrigaz: "Noi am sigilat robinetul"
Un locatar din blocul care a sărit în aer, în cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, a povestit după tragedie că a participat la toate discuțiile care au implicat scurgerile de gaz și...
Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”
17:57 - Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”
Firma de gaze autorizată de Distrigaz să efectueze revizii tehnice a transmis prima reacție publică în legătură cu intervenția efectuată la blocul din Calea Rahovei, acolo unde vineri...
Makaveli, dus la audieri după publicitatea electorală de la locul exploziei din București: „A încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă”
17:52 - Makaveli, dus la audieri după publicitatea electorală de la locul exploziei din București: „A încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă”
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat vineri, 17 octombrie, să forţeze perimetrul de...
Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
17:36 - Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat vineri seară, 17 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul...
Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO
17:13 - Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO
În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de...
Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta”
17:10 - Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta”
Tragedia din cartierul Rahova a reaprins dezbaterile despre asigurările de locuințe, lucrările de consolidare și calitatea imobilelor. Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri...
Ce caută anchetatorii ANRE după explozia blocului din Rahova. Când este așteptat raportul preliminar
16:30 - Ce caută anchetatorii ANRE după explozia blocului din Rahova. Când este așteptat raportul preliminar
Un raport preliminar privind explozia produsă vineri, 17 octombrie, la un bloc de locuințe din Rahova ar putea fi gata până la finalul zilei de sâmbătă, potrivit președintelui Autorității...
Instituțiile Capitalei, mobilizate după explozia din Rahova. Prefectul anunță măsuri imediate. Ce a decis Comitetul pentru Situații de Urgență
16:23 - Instituțiile Capitalei, mobilizate după explozia din Rahova. Prefectul anunță măsuri imediate. Ce a decis Comitetul pentru Situații de Urgență
Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a anunțat că a convocat de urgență Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), în urma exploziei produse la...
Blocul care a explodat în Rahova, pericol uriaș pentru oricine se apropie de el la o distanță mai mică de 12 metri. Avertismentul experților în structuri
16:19 - Blocul care a explodat în Rahova, pericol uriaș pentru oricine se apropie de el la o distanță mai mică de 12 metri. Avertismentul experților în structuri
Blocul care a explodat în cartierul bucureştean Rahova a devenit un pericol pentru oricine se apropie de el la o distanţă mai mică de 12 metri, avertizează Asociația Inginerilor Constructori...
Explozia din București, în presa internațională. Ce spun străinii despre blocul care stă să se surpe
16:19 - Explozia din București, în presa internațională. Ce spun străinii despre blocul care stă să se surpe
Agenția de știri AFP a relatat despre explozia care a avariat grav două dintre cele opt etaje ale unui imobil, în timp ce agenția Reuters și-a bazat reportajul pe informațiile din media...
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice. Energia acesteia, echivalentă cu un cutremur de 1,2
16:09 - Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice. Energia acesteia, echivalentă cu un cutremur de 1,2
Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață, a avut o forță atât de mare încât a fost înregistrată de două dintre stațiile seismice instalate pe teritoriul...
Pagube de peste 9 milioane de euro, după explozia din București. Ce estimează Șerban Trîmbițașu: Valoarea reală ar putea fi mai mare
15:41 - Pagube de peste 9 milioane de euro, după explozia din București. Ce estimează Șerban Trîmbițașu: Valoarea reală ar putea fi mai mare
Explozia care a zguduit vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova, pe strada Vicina din Sectorul 5, a produs distrugeri majore și pagube economice semnificative: imobilul avariat cuprinde...
Procurorii de la Curtea de Apel București intră pe fir în cazul exploziei care a zguduit Sectorul 5 al Capitalei. Anchetă in rem pentru distrugere din culpă
15:41 - Procurorii de la Curtea de Apel București intră pe fir în cazul exploziei care a zguduit Sectorul 5 al Capitalei. Anchetă in rem pentru distrugere din culpă
Ancheta privind explozia puternică ce a zguduit vineri dimineață un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, soldată cu trei morți și 13 răniți, a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea...
Două victime ale exploziei blocului din București sunt pregătite pentru transferul în străinătate. Rogobete oferă noi detalii despre răniți
15:38 - Două victime ale exploziei blocului din București sunt pregătite pentru transferul în străinătate. Rogobete oferă noi detalii despre răniți
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a oferit noi detalii vineri, 17 octombrie, despre starea răniţilor în urma exploziei din blocul de locuinţe din Calea Rahovei din București. 13...
Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „În momentul în care există o instalație care are scurgeri de gaze, se oprește gazul. De acolo, responsabilitatea aparține furnizorului”
15:28 - Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „În momentul în care există o instalație care are scurgeri de gaze, se oprește gazul. De acolo, responsabilitatea aparține furnizorului”
Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje, a zguduit nu doar clădirea afectată, ci și întreaga Capitală. În urma deflagrației, trei...
O asociație oferă ajutor medical pentru animalele din blocul în care a avut loc explozia. „Să ne contactați în mesaje” FOTO
15:03 - O asociație oferă ajutor medical pentru animalele din blocul în care a avut loc explozia. „Să ne contactați în mesaje” FOTO
Asociația non-profit pentru protecția animalelor, Kola Kariola anunță vineri, 17 octombrie, că oferă ajutor medical animalelor aflate în blocul din Sectorul 5, unde avut loc explozia....
#mai, #Rahova, #apel 112, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Madalina Ghenea a decis sa spuna adevarul: "Am boala. Ma simt extrem de rau"
Digi24.ro
Un barbat si-a dat foc in fata Spitalului de Oncologie, dupa ce sotia a aflat ca i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală. 5 persoane au ajuns la spital
  2. Albanez reținut de polițiștii de frontieră pe Aeroportul din Otopeni. Ce au găsit oamenii legii în bagajul bărbatului
  3. Xi Jinping îl destituie pe al doilea om ca rang din armata chineză, într-o nouă etapă a epurării conducerii militare
  4. Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
  5. La malul mării se oprește apa caldă pentru modernizarea rețelei termice. Nu s-a anunțat însă cât durează lucrările
  6. Moscova propune un tunel feroviar de 110 km sub strâmtoarea Bering, construit de Elon Musk, pentru a „simboliza unitatea” dintre Rusia și SUA FOTO
  7. Cine a rupt sigiliul înainte de tragedia din Rahova? Locatar: "A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"/Distrigaz: "Noi am sigilat robinetul"
  8. Un soldat rus și-a împușcat mortal un camarad și a rănit alți trei, după care s-a sinucis. Unde a avut loc incidentul
  9. Descoperire arheologică excepțională în Vrancea. Urme ale unei civilizații vechi de 7.500 de ani, la Movilița
  10. Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”