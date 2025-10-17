Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 18:35
670 citiri
Explozie bloc Rahova, București FOTO Hepta
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o informare oficială privind cronologia evenimentelor care au precedat explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la blocul din Calea Rahovei, Sector 5, București, eveniment soldat cu pierderi de vieți omenești și numeroși răniți.
„În urma exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la blocul situat pe Calea Rahovei, Sector 5, București, dorim să facem următoarele precizări, pentru a clarifica unele informații apărute în spațiul public:
Cronologia evenimentelor, așa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI:
•16 octombrie 2025, ora 08:22: Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată.
•16 octombrie 2025, ora 08:29: Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor.
•16 octombrie 2025 – 17 octombrie, ora 09:08: Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv.
•17 octombrie 2025, ora 09:08: Produsă explozia”, au transmis autoritățile într-un comunicat de presă.
MAI: „Ne exprimăm compasiunea pentru victime și familiile acestora”
„Ministerul Afacerilor Interne transmite condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în explozie.
„În încheiere, dorim să ne exprimăm compasiunea pentru victimele tragediei și familiile acestora”, a mai precizat MAI.
Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.
Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.
Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.
