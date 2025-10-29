Plastifierea certificatelor de naștere sau de căsătorie nu este legală. Devin nule. Recomandările MAI

Plastifierea certificatelor de naștere sau de căsătorie nu este legală. Devin nule. Recomandările MAI
Certificat de naștere plastifiat FOTO MAI

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunţat că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea.

Ei recomandă cetăţenilor să păstreze documentele într-o folie de protecţie, iar în cazul în care au plastifiat acte de stare civilă, atunci să solicite un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.

”Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluţie pentru a ţi le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naştere, de căsătorie sau deces.

Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule şi fără valabilitate. Te poţi lovi de probleme în momentul în care doreşti să le foloseşti pentru reînnoirea cărţii de identitate, spre exemplu.

Nulitatea documentelor o constată ofiţerii de stare civilă sau funcţionarii autorizaţi. Ce poţi să faci? Soluţia este să soliciţi un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară sau, dacă te afli în străinătate, de la consulatele române”, au anunţat reprezentanţii MAI.

Reprezentanţii MAI recomandă cetăţenilor să păstreze astfel de documente într-o folie de protecţie.

