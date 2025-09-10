Maia Morgenstern, reacție fermă în urma criticilor primite de fiica sa, după ce a devenit mamă: „Nu v-a cerut-o nimeni!”

Maia Morgenstern spune că este o situație nedreptă FOTO Facebook/Maia Morgenstern

Maia Morgenstern, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, a reacționat ferm după ce fiica ei, Cabiria Morgenstern, a fost ținta unor critici pe rețelele sociale.

Tânăra de 26 de ani a devenit mamă recent, iar atenția publicului s-a intensificat după ce au apărut informații conform cărora partenerul ei, Adrian Ciobanu, tatăl copilului, ar avea 63 de ani. Criticile nu au întârziat să apară, însă Maia Morgenstern nu a mai putut trece cu vederea comentariile răutăcioase și a oferit un răspuns dur celor care au comentat.

Actrița a transmis un mesaj dur și ironic, pentru cei care au încercat să le judece:

„Dragi feisbuciști, distinsă turma online-ată, gloată troglodata, gujați și gușate, si voi cei care, în numele unei așa zise libertăți de exprimare, simțiți nevoia să spuneți ce credeți, revarsând valuri de ură și mizerie..vă asigur că opinia voastră, părerea domniilor voastre (pe care nu v-a cerut-o nimeni!) ..contează cam cât contează conținutul scutecelor pe care trebuie să le schimbăm periodic.

Iar ceea ce aveți în gușă, este și-n căpușă, ce-i drept. Și are structura, compoziția și mirosul unui scutec folosit. Și aceeași destinație: la gunoi. Si ne spălăm bine pe mâini după. Mulțumesc. Suntem bine. Și învățăm să trăim. O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!”, a scris actrița pe Facebook.

Cabiria Morgenstern formează un cuplu cu actorul Adrian Ciobanu, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Declarație de dragoste” (1985), „Zâmbet de soare” (1988) și „Noiembrie, ultimul bal” (1989). În plus, el a jucat și în producții mai recente, printre care „Nunta mută” (2008), „Funeralii fericite” (2013), „Maria, Regina României” (2019) – unde l-a interpretat pe generalul Alexandru Averescu – și „Memento 1918” (2023).

Fiica actriței a devenit mamă

Cabiria Morgenstern a devenit mama unui băiețel, iar vestea a adus emoție în lumea artistică.

Nașterea a fost prin cezariană, iar tânăra mamă se află acum în perioada de recuperare, însă bucuria de a-și ține copilul în brațe depășește orice disconfort. Imediat după ce a adus pe lume micuțul, Cabiria a împărtășit cu urmăritorii săi prima imagine alături de el: o fotografie emoționantă, surprinsă direct pe masa de operație, în care apare zâmbitoare, cu bebelușul strâns la piept.

„A fost până la urmă cazul de cezariană de urgență. Doare tare fizic, dar suntem bine, sănătoși, și sunt foarte fericită. Faceți cunoștință cu fiul meu, numele îl voi dezvălui mai târziu”, a transmis Cabiria.

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

