Președintele Maia Sandu s-a deplasat vineri, 2 septembrie, în teritoriul autonom Găgăuzia, din sud-vestul Republicii Moldova, acolo unde Rusia încearcă să provoace tulburări prin intermediul actorilor proxy.

Maia Sandu a mers în capitala regiunii, Comrat, și a participat, printre altele, la o întâlnire cu Adunarea Populară a Găgăuziei, forul legislativ al teritoriului autonom.

Atmosfera a fost tensionată, după cum arată imaginile, iar un lider găgăuz agresiv a încercat s-o convingă pe președintă să nu mai folosească termenul "român" pentru a desemna locuitori ai Basarabiei, ci "moldovean". "Știu mai bine decât tine care este limba mea. Tu știi că vorbești limba găgăuză, dar eu știu că vorbesc romanește", i-a răspuns tăios Maia Sandu.

A member of the People's Assembly of #Gagauzia tried to tell President Sandu that it is called "Moldovan" not "Romanian" to which she responded "I know better than you what my language is. You know that you speak the Gagauz language, but I know that I speak Romanian" pic.twitter.com/67PE8dBS0X