Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Macron. România este reprezentată de un secretar de stat

Emmanuel Macron și Maia Sandu - Foto: Facebook/Emmanuel Macron - arhivă

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în ziua de 29 octombrie 2025, la Forumul Păcii de la Paris, unde a fost invitată de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Anunțul referitor la această participare a fost transmis de Președinția Republicii Moldova la data de 28 octombrie 2025.

În cadrul evenimentului, președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-media independente.

Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 la inițiativa Președintelui Emmanuel Macron și reunește anual lideri de țări și experți din întreaga lume pentru a discuta despre soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.

Conform agendei evenimentului, la ediția din anul 2025 (29-30 octombrie) vor participa oficiali și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile din câteva zeci de țări. Șefii de stat prezenți vor fi președinții Franței, Republicii Moldova, Muntenegrului și Kosovo.

Republica Armenia va fi reprezentată de primul-ministru iar din alte țări vor fi reprezentate de miniștri sau de secretari de stat.

Din România, la evenimentul de la Paris va fi prezent Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE), fost ambasador al României în Franța.

