Maia Sandu anunță temele din campania sa electorală pentru un nou mandat de șef al statului: ”Am rămas liberi, demni și trăim în pace”

Președinta Maia Sandu a anunțat ce idei va prezenta în următoarea perioadă, când se va derula campania electorală pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

Maia Sandu a scris despre această intenție într-un mesaj pe care l-a postat pe Facebook marți seară, 20 august.

"Cele 5 obiective naționale anunțate în 2020 - realizate în mare măsură și despre care voi vorbi în următoarea perioadă, sunt:

1. Scoaterea Moldovei din izolare și apropierea de Uniunea Europeană

2. Două miliarde de lei anual pentru proiecte de modernizare a satelor

3. Pensie minimă de 2 000 de lei

4. Locuri de muncă acasă și familii unite

5. Dreptate, ordine și disciplină

Noi - toți moldovenii - am reușit să menținem pacea în cele mai grele momente. Și nu ne-am vândut țara! Am rămas liberi, demni și trăim în pace. Muncim, construim, ne îngrijim de familiile noastre și de țara noastră. Suntem ascultați și respectați de cele mai dezvoltate state ale lumii. Și am reușit anume pentru că ne-am păstrat încrederea unii în alții, am rămas uniți și am acționat înțelept", a scris Maia Sandu pe Facebook.

Textul este însoțit de un mesaj vocal al Maiei Sandu, în limba română. Mesajul vocal are și titrare în limba rusă.

La data de 20 octombrie 2024, în Republica Moldova se va ține un referendum în care cetățenii se vor pronunța pentru sau împotriva aderării Republicii Moldova la UE. Simultan, la 20 octombrie 2024, în Republica Moldova se vor desfășura și alegeri prezidențiale. Maia Sandu va candida pentru cel de-al doilea mandat. Mandatul de șef al statului în Republica Moldova are durata de patru ani.

