Cadourile primite de Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cine a cheltuit cel mai mult pentru președinta Moldovei

În timpul vizitelor pe care le-a primit sau le-a făcut între lunile iulie și septembrie 2025, președinta Moldovei, Maia Sandu, a primit 24 de cadouri de protocol, în valoare totală de 57 de mii de lei. Papa Leon al XIV-lea, liderul francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și președintele polonez, Andrzej Duda, s-au aflat printre cei care i-au oferit daruri președintei Republicii Moldova.

De Ziua Independenței Republicii Moldova, Maia Sandu i-a primit în vizită pe președintele Franței, cancelarul german și premierul polonez. Profitând de ocazie, liderul de la Palatul Elysée i-a dăruit liderei de la Chișinău un pix-roller placat cu aur, din colecția Élysée a casei S.T. Dupont, estimat la 9.950 de lei, și o bombonieră din porțelan, decorată cu crenguțe și flori poleite cu aur fin pe fond albastru, în valoare de 5.640 de lei, scrie B1TV.

Tot atunci, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, i-a dăruit Maiei Sandu un bol din porțelan pentru fructe, decorat cu flori orientale, evaluat la 2.820 de lei, potrivit declarației de pe site-ul Președinției Republicii Moldova.

Pe de altă parte, în timpul vizitei sale la Vatican, Maia Sandu a fost cea care i-a făcut un cadou lui Papa Leon al XIV-lea, un tablou semnat de pictorița Valeria Duca. Opera de artă, care poartă denumirea de „Supraviețuire”, reprezintă imaginea unei refugiate din Ucraina, simbol al tuturor cetățenilor din această țară care au fugit din calea războiului cu Rusia și s-au stabilit în Republica Moldova.

Nu a plecat însă fără să primească, la rândul ei, un cadou din partea Suveranului Pontif. Acesta i-a dăruit o carte „L’appartamento pontificio delle udienze”, în valoare de 1.290 de lei, și o sculptură în basorelief plat, care valorează 7.850 de lei.

Și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene al României, Dragoș-Nicolae Pîslaru, i-a făcut un cadou liderei de la Chișinău, în timpul vizitei sale în capitala Republicii Moldova.

Pîslaru i-a oferit Maiei Sandu un set de birou Parker, cu stilou, călimară și cartușe, și o carte-album „România unică”, cu CD inclus și 6 cărți poștale. Valoarea estimativă a setului de birou este de 2.640 de lei, în timp ce cea de-a doua parte a cadoului valorează în jur de 120 de lei, scrie sursa citată.

