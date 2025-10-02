Kelemen Hunor nu crede că Maia Sandu ar putea trece Prutul pentru o carieră politică în România. "Irealist. Nu se face așa ceva"

Autor: Adrian Zia
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 19:57
Maia Sandu, președinta Rep. Moldova FOTO Facebook/Maia Sandu

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat joi, 2 octombrie, că o candidatură a Maiei Sandu în România, după încheierea mandatului în Republica Moldova, este un scenariu nerealist, pentru că nu se face așa ceva, iar în momentul în care faci o astfel de mișcare, pui sub semnul întrebării tot ce ai făcut înainte.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat în emisiunea Piața Victoriei, de la Europa FM, că nu a fost surprins de succesul Maiei Sandu la alegerile parlamentare din Republica Moldova. ”Surprins nu am fost, dar era un moment când mă uitam și eu destul de îngrijorat, dacă reușește să câștige alegerile sau nu. În ultimele două săptămâni înainte de alegeri, discutând cu oameni care știau mai bine situația din Moldova decât știam eu, nu mai eram îngrijorat. Era clar că vor câștiga. Era o chestiune cu cât vor câștiga”, a spus liderul UDMR.

Întrebat dacă o vede pe Maia Sandu trecând Prutul și din punct de vedere politic, să joace pe scena politică din România după finalul mandatului prezidențial de la Chișinău, Kelemen Hunor a răspuns: ”Nu, asta chiar e un scenariu cum să-i spun, nerealist. Nu se face așa ceva. În momentul în care faci o astfel de mișcare, pui sub semnul întrebării tot ce ai făcut înainte. Deci eu nu cred în astfel de mișcări. Și anul trecut și în 2023 erau fel de fel de speculații că va candida în România, că nu știu ce va face. Nu, deci așa ceva nu se întâmplă. Sunt scenarii zic eu, foarte foarte fanteziste.”

