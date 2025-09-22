"Kremlinul crede că Moldova e de vânzare. Aruncă cu sute de milioane de euro", a atacat Maia Sandu înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie VIDEO

Președinta Republicii Moldova a vorbit luni, 22 septembrie, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a atacat dur Rusia pentru ingerințele în politica țării sale.

"Azi, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol", a spus Maia Sandu în deschiderea discursului său.

"Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru a provoca dezordini, violență și a speria lumea. (...)

Să nu admitem predarea țării intereselor străine. Interesul nostru național este pacea, este libertatea, este dezvoltarea economică, este continuarea luptei împotriva corupției, este integrarea europeană.

Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit indiferent cu cine au vota. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia.

Rusia nu acționează singură. Kremlinul are complici în Moldova. Oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni. Ei nu crted în Rusia sau în Europa, ei cred doar în bani.

După atâtea eforturi, după atâtea generații sacrificate nu avem dreptul să dăm țara pe mâna corupților și a trădătorilor. Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici ca să rezistăm, că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar, Moldova e casa noastră și casa noastră nu e de vânzare", a mai spus Sandu.

