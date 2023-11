O pagină de Facebook a publicat la 4 noiembrie, în ajunul alegerilor locale din Republica Moldova, imagini în care președinta ar îndemna cetăţenii să voteze la scrutin pentru Vasile Bolea, care a candidat la funcţia de primar al Chişinăului din partea partidului politic „Renaştere”, afiliat oligarhului fugar Ilan Şor.

Guvernul Republicii Moldova are contacte de serviciu cu compania Meta, care administrează reţeaua Facebook, iar deep fake-urile precum cel în care apare preşedinta ţării sunt semnalate la nivel instituţional, a declarat miercuri, 8 noiembrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chişinău, Daniel Vodă. Acesta a făcut apel la responsabilitate şi a îndemnat persoanele care găsesc informaţii destinate manipulării să le semnaleze, relatează NewsMaker.

„Vreau să atrag atenţia publicului să fie foarte atent la materialele video, dar şi audio pe care le accesează din surse care nu sunt credibile. În spaţiul public, şi colegii jurnalişti, dar şi specialiştii în combaterea dezinformării au analizat un deep fake - adică un video fals creat cu rea intenţie - în care, de exemplu, şefa statului a transmis un mesaj care din start era fals. Acest video s-a răspândit pe mai multe platforme şi reţele sociale. La etapa actuală, inteligenţa artificială permite crearea de conţinut care nu corespunde realităţii, prin urmare fiţi foarte atenţi la mesajele pe care le vizualizaţi, video-urile, dar şi conţinutul audio care este plasat, de obicei, pe pagini obscure, pagini care au fost recent create, pagini în cazul cărora nu este clară originea şi apartenenţa acestora. (…) Ajutaţi întreaga ţară să scape de aceste falsuri prin două modalităţi simple. Dacă le vedeţi pe reţelele de socializare, raportaţi-le la respectiva reţea. Totodată, în cazul radioului sau televiziunii, există mecanismul de sesizare a Consiliului Audiovizualului”, a spus Daniel Vodă.

El a precizat că autorităţile au sesizat compania Meta în privinţa deep fake-ului cu preşedinta Maia Sandu, publicat pe Facebook. „Noi avem contacte de lucru, la nivel de autorităţi, cu responsabilii pe regiune de la Meta, cărora le semnalăm cazuri cum este cel menţionat. Dar vreau să zic că nu este doar un efort pe linia autorităţilor. Bunăoară, în ţara noastră există asociaţii, inclusiv non-guvernamentale, care au statutul de verificatori de informaţii – la fel, cooperează cu structurile menţionate. Şi video-ul pe care l-am menţionat în briefing-ul de astăzi, de exemplu, a fost verificat ca fiind fals inclusiv efortul societăţii civile. (…) Vom continua să luăm măsuri pentru a proteja spaţiul digital, inclusiv, al ţării noastre”, a promis acesta.

Falsul mesaj al Maiei Sandu

În video-ul montat care a apărut în online la 4 noiembrie, persoana prezentată ca Maia Sandu şi-a început discursul după ce a fost prezentată de o moderatoare a canalului public de televiziune Moldova 1. „Doamnelor şi domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la Ultima oră. Să urmărim în continuare mesajul preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu”, a comunicat prezentatoarea TV. Imaginile cu prezentatoarea fuseseră luate însă din arhiva televiziunii.

Ulterior, în imagine apare o persoană care semănă cu şefa statului şi este îmbrăcată într-un veşmânt negru.

„Dragi compatrioţi, astăzi mă prezint în faţa voastră îmbrăcată în negru, iar acest veşmânt sumbru reflectă ceremonia noastră comună de doliu pentru democraţia moldovenească pe care o îngropăm împreună. Sufletul meu este plin de amărăciune când mă gândesc cum ţara noastră, Republica Moldova, s-a confruntat cu preţuri exorbitante la gaze, creşterea costurilor energiei şi un deficit de infrastructură – toate acestea reprezentând un regret faţă de cursul care ar fi trebuit să ne conducă către standardele europene. Din adâncul inimii, îmi recunosc responsabilitatea pentru aceste nenorociri. Inflaţia care a atins 30 la sută a distrus bunăstarea familiilor noastre şi recunosc că deciziile mele au condus la aceste consecinţe grele, sperând sincer la binele ţării. Nu am reuşit să prevenim aceste adversităţi, iar greutatea responsabilităţii pe care am purtat-o în fiecare zi acum s-a dovedit a fi insuportabilă. Cu durere în inimă şi conştientizare a vinovăţiei mele am luat decizia să demisionez. Dar înainte de a face acest pas, trebuie să deschid o uşă către schimbare pentru voi, dragii mei cetăţeni, pentru copiii voştri, pentru viitorul nostru comun, la următoarele alegeri municipale vă rog să susţineţi partidul Renaşterea şi pe Vasile Bolea, a cărui determinare şi devotament pentru ţara noastră îl fac demn de încrederea şi voturile noastre. Să fie acesta pasul nostru comun către revitalizarea şi renovarea societăţii noastre. Vă mulţumesc pentru sprijinul vostru neclintit şi pentru răbdarea infinită. Cu respect şi profund regret: preşedintele vostru”, comunică persoana din imagini.

Contactată de NewsMaker, purtătoarea de cuvânt a Preşedinţiei, Irina Gotişan-Sotnic, a declarat că administraţia prezidenţială s-a adresat pe canale instituţionale către compania Meta, pentru a scoate acest video de pe Facebook şi aşteaptă „să se intervină cât de curând”.

Alegerile locale în Republica Moldova au avut loc a doua zi, la 5 noiembrie.

Înainte de a fi postat video-ul cu persoana care ar semăna cu Maia Sandu, pagina respectivă de Facebook a distribuit, tot pe 4 noiembrie, la ora 10:06, un video cu oligarhul fugar Ilan Şor, cu următorul mesaj: „Stimaţi locuitori ai oraşelor Bălţi, Orhei, Comrat şi Chişinău, Veniţi la secţiile de votare pe 5 noiembrie. Manifestaţi-vă poziţia civică, acordaţi votul dvs. pentru candidaţii susţinuţi de Ilan Şor”, menţionează NewsMaker.

