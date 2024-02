Ce face Maia Sandu cu premiul primit la Timișoara care a provocat scandal la Chișinău și a iritat Rusia

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat luni, 19 februarie, că va dona premiul „Timişoara pentru Valori Europene”.

Premiul va fi donat organizaţiei ”Prietena mea”, despre care afirmă că ”este vocea copiilor cu sindromul Down şi promovează incluziunea lor”.

”Asociația Obștească „Prietena Mea” are misiunea de a crește gradul de acceptare a dizabilităților prin informare, sensibilizare și abilitare atât a părinților copiilor cu nevoi speciale, cât și a societății. „Prietena Mea” este vocea copiilor cu sindromul Down și promovează incluziunea lor, ca ei să trăiască în familii și comunități armonioase. Fiecare copil are nevoie de dragostea celor din jur pentru a crește, a se dezvolta și a fi fericit”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Asociaţia pentru Promovarea Timişoarei va transfera direct banii Asociaţiei Obşteşti „Prietena Mea.”

Maia Sandu a primit la 13 ianuarie premiul „Timişoara Pentru Valori Europene”, care este însoţit de suma de 30.000 euro.

Ca urmare a apariţiei unor polemici pe această temă, Preşedinţia Republicii Moldova a cerut lămuriri Centrului Naţional Anticorupţie, care a stabilit că Maia Sandu poate să primească premiul, întrucât termenul nu se regăseşte în lista celor care se circumscriu noţiunii de „cadou”.

Premiul a deranjat și Moscova, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a comentat pe larg pe această temă, în briefingul său din 17 ianuarie, acuzând-o pe Maia Sandu că ar facilita „colonizarea” Moldovei de către România.