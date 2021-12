Maia Sandu, la un an de la preluarea președinției Republicii Moldova: ”Nu am venit în politică să vă furăm - am venit să lucrăm pentru voi” VIDEO

Vineri, 24 decembrie, la un an de la învestirea Maiei Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova, șeful statului de peste Prut a transmis un mesaj în care face bilanțul primului an de mandat.

„Pe 24 decembrie 2020, datorită votului dumneavoastră, am fost învestită în funcția de Președinte al R. Moldova. Mi-am asumat acest rol fiind conștientă de așteptările mari ale oamenilor și de situația grea din țară. Împreună, am reușit multe lucruri bune în acest an. Am început curățarea instituțiilor statului, am pornit schimbări în domenii importante, rezultatele cărora le vom vedea în timp. Am întreprins mai multe măsuri pentru a ajuta oamenii cu venituri mici și pe cei vulnerabili.

În plină criză economică guvernul a reușit să crească la 2000 lei pensia minimă pentru stagiul complet și să majoreze pensiile și indemnizațiile pentru câteva sute de mii de persoane. Știu, nu este destul, dar este un început. Știu că vă supără prețurile, care au crescut în toată lumea din cauza pandemiei și a crizei energetice, dar care ne afectează pe noi cel mai mult Avem de plătit fiecare facturi mai mari la gaze și la încălzire. Guvernul le compensează parțial, dar pentru oamenii cu venituri mici aceste scumpiri sunt dureroase. Înțeleg că e greu! N-am să vă promit soluții rapide pentru toate problemele adunate - asta ar însemna să vă mint. Asemenea soluții nu există. Trebuie doar sălucrăm mai mult, mai bine în toate instituțiile și în toate nivelurile administrației publice. Vreau să știți, cu acest gând îmi încep fiecare zi.

Ads

Avem de constuit în Moldova un stat funcțional, care lucrează pentru oameni, cu o economie viguroasă în care mii de întreprinderi, mici și mijlocii, vor asigura bunăstare în satele și orașele țării, cu infrastructură bună, cu un sistem educațional și un sistem educațional moderne după așteptările vremii. O țară verde și sănătoasă, în care oamenii își văd viitorul!

Primii pași au fost făcuți în acest an, iar în anii care vin, vom continua, împreună cu echipa, alături de colegii din Parlament și Guvern, să ne mișcăm înainte. Nu am venit în politică să vă furăm - am venit să lucrăm pentru voi. Dragi prieteni, putem depăși toate greutățile cu care ne confruntăm cu răbdare, hărnicie și credință, dacă ne unim forțele și nu pune scopuri clare, nu într-un an, dar în câțiva ani, cu eforturi comune, putem oferi țării noastre un prezent prosper și un viitor pe măsură. După iarnă, mereu vine primăvara. Împreună putem schimba în bine țara noastră, Republica Moldova”, spune Maia Sandu în mesajul său.

Ads