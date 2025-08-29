Mesajul Maiei Sandu la începutul campaniei electorale din Republica Moldova: „Avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun” VIDEO

Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toți cetățenii din Republica Moldova să nu se lase atrași în scheme murdare de corupție electorală și să se „informeze corect” din surse oficiale, într-un mesaj pe care l-a transmis vineri, 29 august, când a început oficial campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie.

Maia Sandu avertizează că Rusia vrea să controleze Republica Moldova profitând de alegerile de la toamnă și pregătește o imixtiune fără precedent la scrutinul de pe 28 septembrie.

„Să sesizați Poliția când sunteți martorii corupției electorale, să fiți atenți la toate informațiile, scrisorile, apelurile, videourile false cu care vom fi intoxicați în următoarea perioadă, să ajutați rudele și prietenii să se informeze corect, să ne ținem uniți și drepți pentru ca Moldova să iasă învingătoare”, și-a îndemnat șefa statului concetățenii, în condițiile în care oficialii de la Chișinău acuză în mod frecvent Moscova că se amestecă în politica internă a țării, alimentând sentimentele pro-ruse într-o campanie subversivă menită să răstoarne guvernul, din cauza orientării sale proeuropene.

Președinta Maia Sandu a declarat la sfârșitul lunii iulie, după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, că Rusia vrea să controleze Republica Moldova profitând de alegerile de la toamnă și pregătește o imixtiune fără precedent în scrutinul din 28 septembrie.

Ulterior, la începutul lunii august, oligarhul fugar prorus Ilan Șor, condamnat în Moldova și refugiat la Moscova, a oferit moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Moldovei înaintea alegerilor parlamentare.

Inspectoratul General al Poliției a avertizat că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” și a îndemnat cetățenii să nu cadă într-o astfel de capcană, pentru că riscă să fie urmăriți penal.

În Republica Moldova, vineri a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și cu această ocazie, președinta Maia Sandu a adresat un mesaj atât către concurenții electorali, cât și către cetățeni.

„Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani, instituția în care va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a subliniat președinta Maia Sandu în mesajul postat pe Facebook.

Președinta a avertizat că democrația este supusă atacurilor tot mai intense din partea forțelor străine, care, cu „bani murdari”, vor să cumpere voturi și pun la cale acțiuni de destabilizare: „Vedem cum oamenii care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acționează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor și subminarea viitorului nostru”, a spus ea, cerându-le tuturor concurenților electorali să respecte legea și să acționeze „strict în interes național” și „să servească doar cetățenii Republicii Moldova”.

Președinta țării a făcut apel la unitate și curaj: „Să ne ținem uniți și drepți pentru ca Moldova să iasă învingătoare. Să fiți curajoși, să nu vă speriați de amenințările lor. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a spus ea.

Maia Sandu a amintit că, toamna trecută, moldovenii au votat introducerea în Constituție a obiectivului de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit șefei statului, alegerile din 28 septembrie reprezintă „șansa țării să intre în familia europeană a păcii și dezvoltării”.

„Avem datoria să nu pierdem această șansă”, a punctat ea, după ce miercuri i-a primit la Chișinău pe Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk, care au transmis moldovenilor mesaje proeuropene.

Start în campania electorală

Președinta Maia Sandu va rămâne fără șef de cabinet pe perioada campaniei electorale. Adrian Băluțel își suspendă activitatea pe întreaga perioadă a campaniei electorale pentru a se dedica alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El candidează pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul de guvernământ, ocupând poziția 52.

Parlamentul de la Chișinău are 101 locuri, iar în prezent există o majoritate PAS, care însă cel mai probabil nu va putea fi menținută.

Opozanții din „Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor Inima și Viitorul Moldovei” s-au lansat vineri în campania electorală la Mănăstirea Căpriana. Sub sloganul „Credem în Moldova”, liderii Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev au promis să „salveze Moldova” de la „pericol”, să obțină gaze naturale la cel mult 8 lei (moldovenești) și să promoveze proiecte pentru dezvoltarea satelor și orașelor, scrie NewsMaker.

O altă forță de opoziție, blocul „Alternativa”, și-a lansat campania electorală în fața Parlamentului. Salarii europene, păstrarea păcii în țară și oprirea migrației sunt câteva dintre angajamentele anunțate de reprezentanții blocului. Dacă va obține o majoritate în Parlament, blocul își propune să aibă „relații pragmatice cu toți vecinii, cu toate țările europene, inclusiv cu Rusia”.

Blocul „Alternativa” a fost constituit la sfârșitul lunii ianuarie 2025 și reunește trei partide: Mișcarea Alternativă Națională, condusă de primarul capitalei Ion Ceban, care a fost interzis în România și spațiul Schengen, partidul „Congresul Civic”, condus de fostul deputat Mark Tkaciuk, o personalitate controversată, și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de fostul premier Ion Chicu. Din bloc face parte și fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, contracandidatul Maiei Sandu la alegerile din toamna trecută, care nu a aderat la vreun partid și nici nu a fondat unul propriu. Primii pe lista blocului la parlamentare sunt liderii „Alternativa”: Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu și Mark Tkaciuk.

O altă formațiune care atrage atenția este Partidul Național Moldovenesc (PNM), condus de Dragoș Galbur, care își propune drept obiectiv major „unirea Republicii Moldova cu România și integrarea europeană ireversibilă”. Dragoș Galbur are 37 de ani și este medic stomatolog. Anterior, a condus Direcția Relații Internaționale și Asistență Externă la Ministerul Sănătății din Moldova și a fost consilier medical la Spitalul Sf. Constantin din Brașov – cel mai mare spital privat din Transilvania. A urmat, de asemenea, un program MBA în Healthcare Management la Universitatea din Sheffield, Marea Britanie.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor fi deschise 2.274 de secții de votare în Republica Moldova și peste hotare, potrivit datelor anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Dintre acestea, 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului, iar 301 secții vor deservi diaspora. Printre țările cu cele mai multe secții pentru diaspora se numără: Italia – 75 secții; Germania – 36 secții; Franța – 26 secții; Marea Britanie – 24 secții; România – 23 secții și SUA – 22 secții.

Pentru alegătorii din Federația Rusă vor fi deschise 2 secții la Moscova, iar în Belarus – o secție la Minsk.

