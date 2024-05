”Binele învinge”. Mesajul plin de speranță al președintei Maia Sandu de în prima zi de Paște

Preşedinta Maia Sandu şi-a îndemnat conaţionalii din Republica Moldova să trăiască Paştele cu bucurie, iubire şi speranţa că binele învinge.

„Lumina învie chiar când e doborâtă. Cu acest crez ne-am trăit veacurile pe pământul nostru. Am sărbătorit Paştele an de an şi am deschis casele pentru lumină chiar şi atunci când Învierea era interzisă, iar bisericile – distruse. Nu ne-am lăsat doborâţi, ne-am păstrat credinţa şi am trăit fiind învăţaţi că a fi om, a fi onest, a fi bun înseamnă a fi puternic. Noi, în Moldova, când ne spunem, cu feţele luminate, „Hristos a Înviat!” adunăm tot neamul în această adresare. (…) Vom transmite tradiţiile noastre copiilor – acestea sunt rădăcinile cu care plecăm în lume, oriunde în lume. Şi lucrurile care ne unesc identitate şi încredere în cine sântem”, a declarat şefa statului, într-un video postat în social media, în care apare gătind pască şi cozonac.

De asemenea, preşedinta Sandu a îndemnat cetăţenii să promoveze obiceiurile moldoveneşti oriunde în lume s-ar afla.

„Să trăim Paştele cu bucurie şi iubire! Şi cu speranţă că binele învinge. Hristos a Înviat!”, a mai spus ea.

