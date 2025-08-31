Nicușor Dan laudă moldovenii că nu au uitat limba română în ciuda opresiunii rusești. „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă”

Duminica, 31 August 2025, ora 12:07

Nicușor Dam și Maia Sandu FOTO Facebook/Maia Sandu

Cetățenii Republicii Moldova au fost evidențiați ca model pentru întreaga lume datorită eforturilor lor de a păstra limba și identitatea națională, a afirmat președintele României, Nicușor Dan, la deschiderea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, desfășurată la Chișinău.

La eveniment a luat parte și președinta Maia Sandu, care a subliniat că limba română reprezintă „puntea cea mai puternică între cele două maluri ale Prutului” și trebuie cinstită constant, pentru a fi transmisă generațiilor viitoare. Sutele de participanți prezenți în Piața Marii Adunări Naționale i-au aplaudat în picioare pe cei doi șefi de stat.

Președinta Maia Sandu a remarcat că numărul participanților la Marea Dictare Națională crește anual, ceea ce arată că limba română continuă să inspire și să unească societatea. Ea a evidențiat, de asemenea, că vizita președintelui României la Chișinău este un semn de solidaritate și dovedește legătura strânsă dintre România și Republica Moldova.

„Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre. Însă, limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată și cinstită în fiecare zi – atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile și bogăția vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie și o transmitem generațiilor viitoare. Limba română este legătura noastră cu trecutul – cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea – dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine”, a declarat Maia Sandu.

Și președintele României a vorbit despre legătura sa personală cu limba română și despre modul în care cetățenii din Republica Moldova au reușit să o mențină vie, în ciuda presiunilor externe.

„Vă mărturisesc că sunt foarte emoționat, pentru că, așa cum spunea doamna președinte, eu tot timpul am considerat limba română un dat. M-am născut, am vorbit limba română, am făcut școala în limba română, și dumneavoastră, în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o, în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă și această identitate. Și acum, din nou, sunteți, în opinia mea, un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă, pentru modul în care încercați să apărați democrația în fața acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte. Și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, președintele României a mai subliniat importanța cooperării între cele două state și responsabilitatea comună de a construi un „viitor luminos”. „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă, și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți. Din partea României, din partea mea personală, toată prietenia și toată deschiderea pentru a construi aceste legături,” a mai adăugat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan va efectua, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, a anunțat, vineri, Administrația...
Preşedintele Nicuşor Dan face, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu,...
  
