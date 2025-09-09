Democrația Moldovei, sub asediu. Maia Sandu cere protecție împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, într-un discurs în Parlamentul European VIDEO

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 14:41
733 citiri
Democrația Moldovei, sub asediu. Maia Sandu cere protecție împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, într-un discurs în Parlamentul European VIDEO
Maia Sandu în Parlamentul European FOTO Facebook/Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți un discurs în Parlamentul European, adresându-se eurodeputaților și subliniind amenințările crescânde la adresa democrațiilor din regiune. Discursul său a venit în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, considerate decisive pentru consolidarea democrației și parcursul european al Moldovei.

Maia Sandu a avertizat asupra riscurilor venite din partea Rusiei, explicând că scopul Kremlinului este de a destabiliza Moldova și de a o transforma „într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”.

Alegeri capitale în Moldova

„Depinde de noi dacă aceste presiuni vor reuși să ne oprească sau, dimpotrivă, ne vor face mai uniți și mai hotărâți. Anul trecut, am arătat lumii întregi că putem sta drepți, prin vot, în fața unor forțe mult mai mari. Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră. Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”, a spus Sandu.

Președinta a atras atenția asupra interferențelor externe care vizează scrutinul, afirmând că „interferența nu începe și nu se încheie în ziua votului. Ea începe cu mai multe luni înainte și persistă cu mult după. Precum un virus, găsește slăbiciunile - și lovește.”

Ea a detaliat mai multe metode prin care democrația moldovenească a fost atacată. „Banii iliciți sunt fluxul vital al influenței străine maligne. Dacă nu îi oprim, orice altă formă de apărare este compromisă. Îndeosebi alegerile trebuie apărate de acești bani. Observarea alegerilor trebuie să aibă loc dincolo de secțiile de votare: urmăriți banii, monitorizați manipularea informațiilor pe diverse platforme, demascați influența ascunsă”, spune președinta Moldovei.

Sprijinul Uniunii Europene

Sandu a subliniat importanța sprijinului Uniunii Europene și al cooperării regionale. „Moldova nu este singură în apărarea democrației. Uniunea Europeană a fost alături de noi - financiar, tehnic și politic. Iar pentru asta suntem profund recunoscători. Această solidaritate ne întărește capacitatea de a proteja democrația acasă, dar ne permite și să contribuim la securitatea comună a Europei.”

Discursul a avut și un mesaj despre importanța participării cetățenilor la alegeri și apărarea democrației în fața amenințărilor hibride. „Să fim mândri că am construit o democrație vie și am păstrat-o timp de trei decenii — chiar și atunci când unii au vrut să o distrugă. Am trecut prin multe încercări și am rezistat. Și de fiecare dată am ieșit mai puternici”, a transmis Sandu.

Președinta Maia Sandu a cerut o reacție europeană coordonată și mai eficientă împotriva agresiunilor hibride, avertizând că Moldova și întreaga regiune pot deveni un „laborator” pentru teste ale influenței externe, iar protecția democrației rămâne prioritară.

Întregul discurs îl puteți găsi aici

Parlamentul European va cere Rusiei să retragă trupele din Transnistria. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în fața parlamentarilor europeni
Parlamentul European va cere Rusiei să retragă trupele din Transnistria. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în fața parlamentarilor europeni
Parlamentul European dezbate marți un proiect de rezoluție prin care cere Rusiei retragerea militarilor și a muniției din regiunea Transnistria și propune UE aplicarea de „sancțiuni mai...
Maia Sandu, după ultimele atacuri asupra Ucrainei: "Tot ce oferă Rusia lumii sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili"
Maia Sandu, după ultimele atacuri asupra Ucrainei: "Tot ce oferă Rusia lumii sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj extrem de critic la adresa Rusiei, după cele mai recente atacuri asupra orașului Kiev, atacuri care au produs moartea unor civili...
#maia sandu, #discurs, #Parlamentul European, #protectie, #atacuri hibride , #Stiri Maia Sandu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
Digi24.ro
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate si traditii distruse pentru un resort de lux
DigiSport.ro
Au ramas "masca"! Mircea Lucescu i-a anuntat pe jucatori ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oamenii Rusiei din Moldova au furat milioane de dolari primiți de la Kremlin pentru destabilizarea țării, cum s-a întâmplat și în Ucraina. De ce Moscova nu poate să ia „măsuri”
  2. Trump minimizează gravitatea violenței domestice. „Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soția, ei spun că este o infracțiune”
  3. AUR ar putea avea legături cu spionul rus prins Alexandru Bălan. Avertisment puternic de la un fost ministru al Apărării. Cel vizat neagă totul: „Invenții și calomnii” UPDATE
  4. La muncă în trei „schimburi” pe zi. Cum a ajuns un câine să câștige 1.200 de euro în cinci ani VIDEO
  5. Democrația Moldovei, sub asediu. Maia Sandu cere protecție împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, într-un discurs în Parlamentul European VIDEO
  6. O badantă româncă a dat petrecere cu amantul chiar în casa pensionarei de care trebuia să aibă grijă. „Cei doi îndrăgostiți erau goi, așa cum i-a făcut mama”
  7. Doar opt spitale se mai construiesc din cele 24 prinse în PNRR. Cum se mai poate modifica lista
  8. „Rușii continuă să distrugă vieți”. Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui atac rus în Ucraina, anunță președintele Zelenski FOTO
  9. Și-a ascuns copiii în sălbăticie 4 ani ca să scape de autorități. Ce s-a întâmplat cu bărbatul când s-a întâlnit cu Poliția FOTO/VIDEO
  10. Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei