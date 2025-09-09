Democrația Moldovei, sub asediu. Maia Sandu cere protecție împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, într-un discurs în Parlamentul European VIDEO

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți un discurs în Parlamentul European, adresându-se eurodeputaților și subliniind amenințările crescânde la adresa democrațiilor din regiune. Discursul său a venit în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, considerate decisive pentru consolidarea democrației și parcursul european al Moldovei.

Maia Sandu a avertizat asupra riscurilor venite din partea Rusiei, explicând că scopul Kremlinului este de a destabiliza Moldova și de a o transforma „într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”.

Alegeri capitale în Moldova

„Depinde de noi dacă aceste presiuni vor reuși să ne oprească sau, dimpotrivă, ne vor face mai uniți și mai hotărâți. Anul trecut, am arătat lumii întregi că putem sta drepți, prin vot, în fața unor forțe mult mai mari. Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră. Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”, a spus Sandu.

Președinta a atras atenția asupra interferențelor externe care vizează scrutinul, afirmând că „interferența nu începe și nu se încheie în ziua votului. Ea începe cu mai multe luni înainte și persistă cu mult după. Precum un virus, găsește slăbiciunile - și lovește.”

Ads

Ea a detaliat mai multe metode prin care democrația moldovenească a fost atacată. „Banii iliciți sunt fluxul vital al influenței străine maligne. Dacă nu îi oprim, orice altă formă de apărare este compromisă. Îndeosebi alegerile trebuie apărate de acești bani. Observarea alegerilor trebuie să aibă loc dincolo de secțiile de votare: urmăriți banii, monitorizați manipularea informațiilor pe diverse platforme, demascați influența ascunsă”, spune președinta Moldovei.

Sprijinul Uniunii Europene

Sandu a subliniat importanța sprijinului Uniunii Europene și al cooperării regionale. „Moldova nu este singură în apărarea democrației. Uniunea Europeană a fost alături de noi - financiar, tehnic și politic. Iar pentru asta suntem profund recunoscători. Această solidaritate ne întărește capacitatea de a proteja democrația acasă, dar ne permite și să contribuim la securitatea comună a Europei.”

Discursul a avut și un mesaj despre importanța participării cetățenilor la alegeri și apărarea democrației în fața amenințărilor hibride. „Să fim mândri că am construit o democrație vie și am păstrat-o timp de trei decenii — chiar și atunci când unii au vrut să o distrugă. Am trecut prin multe încercări și am rezistat. Și de fiecare dată am ieșit mai puternici”, a transmis Sandu.

Ads

Președinta Maia Sandu a cerut o reacție europeană coordonată și mai eficientă împotriva agresiunilor hibride, avertizând că Moldova și întreaga regiune pot deveni un „laborator” pentru teste ale influenței externe, iar protecția democrației rămâne prioritară.

Întregul discurs îl puteți găsi aici

Ads