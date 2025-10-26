Ce au discutat Maia Sandu și Nicușor Dan după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, despre viitorul României și al Republicii Moldova

Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică, 26 octombrie, la Bucureşti pentru ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naţionale, s-a întâlnit între patru ochi cu președintele Nicușor Dan, iar cei doi au discutat despre viitorul comun al celor două țări.

Potrivit unui comunicat al Președinției de la Chişinău, în cadrul vizitei la Bucureşti, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu preşedintele României, Nicuşor Dan.

Discuţiile au vizat cooperarea bilaterală şi proiectele comune în beneficiul cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

„Cei doi şefi de stat au reafirmat angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova şi România şi au discutat despre avansarea procesului de aderare a ţării noastre la Uniunea Europeană, cu sprijinul României”, precizează sursa citată.

Președinta Republicii Moldova a comentat duminică și campania Rusiei de influențare a alegerilor parlamentare din țara vecină.

„E clar că Federaţia Rusă, în toată această perioadă, a încercat să sperie moldovenii, să le spună că „Dacă nu veţi susţine politica lui Putin, războiul lui Putin, dacă veţi fi de partea Ucrainei, atunci şi vouă vi se poate întâmpla ce li se întâmplă ucrainenilor”. În toată această perioadă asta a încercat să facă Federaţia Rusă, să-i sperie pe moldoveni, aşa încât ei să nu ia decizii pornind de la propriile dorinţe şi viziuni, ci de la această frică. Eu am încercat să-i încurajez pe moldoveni să nu le fie frică, să-i încurajez să aleagă ce-i bine pentru ei şi pentru ţara noastră”, a explicat Maia Sandu.

