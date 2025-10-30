Mesaj ferm de la Paris. Maia Sandu cere o Europă unită în fața amenințărilor hibride

Europa nu poate rămâne pasivă în fața amenințărilor hibride care se intensifică dincolo de frontierele sale. Acesta a fost mesajul transmis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în discursul rostit la Forumul Păcii de la Paris, un eveniment internațional găzduit de președintele Emmanuel Macron și dedicat consolidării cooperării globale în fața crizelor actuale.

„Europa trebuie să crească – extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai rezilientă, capabilă să-și apere democrațiile, cetățenii și modul de viață”, a declarat șefa statului moldovean, potrivit Radio România.

Maia Sandu a avertizat că „apărarea democrației nu poate aștepta următoarea criză” și a făcut apel la unitatea Europei în fața tentativelor de divizare venite din exterior. „Europa trebuie să acționeze ca un întreg – mare, puternic și unit, pentru a rezista puterilor ostile care caută să ne dividă”, a subliniat președinta.

„Pacea începe cu adevărul”

În fața liderilor mondiali prezenți la Paris, Sandu a vorbit despre legătura profundă dintre adevăr, pace și libertate, reamintind cum dezinformarea a pregătit terenul pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. „Este o onoare să vorbesc astăzi aici – la un forum care ne amintește că pacea începe cu adevărul… și că adevărul însuși trebuie apărat. Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, Ucraina, prima armă a fost minciuna. Când tancurile au ajuns să treacă granița, terenul fusese deja pregătit: dreptul Ucrainei de a exista fusese luat în derâdere, iar diferența dintre agresor și victimă a fost voit ștearsă”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a arătat că manipularea informațiilor a devenit o armă de temut, capabilă să submineze democrații din interior. „Începând cu invazia pe scară largă a Ucrainei, manipularea adevărului a atins un nivel înspăimântător. Moldova nu este străină de războiul informațional al Rusiei”, a avertizat ea.

Președinta a descris modul în care Kremlinul a încercat să slăbească statul moldovean și să răspândească frica printre cetățeni: „Moldova a refuzat să fie de partea agresorului, iar Kremlinul a lansat o campanie furibundă pentru a submina încrederea în statul Republica Moldova, pentru a discredita conducerea, pentru a diviza cetățenii și pentru a-i speria, răspândind ideea că, dacă Moldova va fi alături de Ucraina și de Europa, va sfârși prin a avea soarta Ucrainei. Această frică, frica de război, a devenit un instrument puternic de manipulare, folosit în repetate rânduri la ultimele trei scrutine”.

Maia Sandu a amintit că nu doar Republica Moldova a fost vizată de campaniile de dezinformare ale Rusiei, ci și state occidentale, precum Franța, care și-au exprimat solidaritatea cu Ucraina. „Scopul este să-i convingă pe cetățeni că investiția în protecție este o provocare, că forța înseamnă escaladare. În timp ce Rusia funcționează cu o economie de război și duce un război hibrid împotriva mai multor țări, ea vrea ca democrațiile europene să fie dezarmate, din punct de vedere politic, economic și mental”, a explicat Sandu.

Potrivit acesteia, propaganda rusă nu este o simplă succesiune de mesaje haotice, ci o strategie coordonată de la nivel înalt, menită să submineze încrederea în instituțiile democratice și să manipuleze alegerile. „Propaganda rusă nu este o colecție de postări întâmplătoare sau de prezentatori gălăgioși, ci este o operațiune strategică, o campanie orchestrată de un regim autoritar pentru a distorsiona democrațiile din străinătate, pentru a eroda încrederea publică și pentru a falsifica alegeri în state democratice”, a spus președinta Republicii Moldova.

„Experiența Moldovei arată că trebuie să acționăm împreună”

Ea a subliniat că, în contextul alegerilor parlamentare din țara sa, Rusia a încercat să folosească dezinformarea pentru a submina procesul democratic și a influența rezultatele politice. „Am lucrat pentru a construi un spațiu mediatic în care faptele să conteze – în care jurnaliștii pot lucra fără teamă și în care cetățenii pot avea încredere în informațiile pe care le primesc”, a declarat Sandu.

Președinta a atras atenția că fenomenul nu este izolat și că orice stat democratic poate fi ținta unor astfel de operațiuni, inclusiv cele din Uniunea Europeană. „Ceea ce s-a întâmplat în Moldova la ultimele trei scrutine, sau în România anul trecut, se poate întâmpla oriunde – la alegerile naționale sau la următorul scrutin pentru Parlamentul European. Dacă algoritmii recompensează indignarea în locul acurateței și opacitatea în locul responsabilității, atunci democrațiile luptă pe un câmp de bătălie pe care nu îl controlează, împotriva unor adversari care îl exploatează fără scrupule”, a avertizat Maia Sandu.

„Așadar, trebuie să ne întrebăm: promovăm încă libertatea de exprimare – sau permitem ca aceasta să fie deturnată de cei care vor să reducă la tăcere vocile autentice? Cum protejăm libertatea, limitând în același timp manipularea la scară largă? Experiența Moldovei arată că trebuie să acționăm împreună pentru a restabili integritatea spațiului informațional”, a adăugat șefa statului.

În încheiere, Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de partenerii europeni și pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

