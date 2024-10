Cât de importantă este realegerea Maiei Sandu pentru viitorul european al Republicii Moldova: „Va fi o bătălie la fel de grea precum cea de la referendum”

Maia Sandu, actuala președintă a Republicii Moldova, a intrat în turul al doilea cu peste 42% din voturile exprimat și se va confrunta în turul al doilea cu Alexandr Stoianoglo, susţinut de socialiştii pro-ruşi, care a obținut 26,05% voturi. Astfel, miza alegerilor prezidențiale nu este doar una electorală. Alegerile prezidențiale pot dicta parcursul european al Republicii Moldova, iar în contextul războiului din Ucraina, importanța țării vecine este cu atât mai mare.

Jurnalistul și analistul Ion M. Ioniță subliniază faptul că, deși victoria de la referendum a fost obținută la limită, este un pas extrem de important, însă, turul al doilea de prezidențiale va fi unul extrem de complicat pentru Maia Sandu și pro-europenii.

„Și această victorie a fost obținută în condiții extrem de grele. Republica Moldova s-a confruntat cu forțe uriașe, care au utilizat absolut toate mijloacele pentru a o îndepărta de parcursul european și a o ține aproape de Moscova. Bătălia a fost disproporționată cu privire la dimensiunea propagandei, a fenomenului dezinformării, a fondurilor folosite pentru a cumpăra voturi în Republica Moldova. Deci așa trebuie privit în acest context. Nu, ca și cum am spune, este o insulă, Republica Moldova, unde nu se întâmplă nimic și cetățenii au fost consultați fără ingerințe.”, a afirmat Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

Acesta consideră că, în ceea ce privește ingerințele pro-ruse în procesul electoral, noi vedem doar „vârful icebergului”, în realitate situația fiind mult mai gravă.

„Iată, acum s-a dovedit cât de periculoase sunt propaganda, dezinformarea, evident, pe lângă celelalte metode de influențare a votului. Asta ca să ne gândim și la alegerile din România care vor veni peste puțin timp. Și s-ar putea să plutim în aceeași stare în care să nu vedem adevăratele pericole cu care ne confruntăm. Pentru că și la noi propaganda și restul fenomenelor toxice practic zburdă în societatea românească”, spune acesta.

El este de părere că turul al doilea va fi unul extrem de complicat pentru Maia Sandu, având în vedere că forțele pro-ruse câștigă teren.

„A avut 42% din voturi, dar ceilalți se vor coaliza acum împotriva ei, și e clar că va fi o bătălie la fel de grea precum a fost cea de la referendum. Pentru că miza este la fel de importantă. Parcursul european al Republicii Moldova nu poate continua fără un președinte pro-european și un guvern pro-european.”, adaugă Ioniță.

El spune că dacă ar veni la conducerea țării un președinte pro-rus, întregul proces de aderare ar fi blocat, dar, și mai importante sunt alegerile parlamentare de anul viitor.

„Parlamentul este puternic, guvernul este puternic. Și președintele singur nu poate să facă mare lucru. Maia Sandu are nevoie de o victorie. Republica Moldova are nevoie de o victorie acum, în care Maia Sandu să-și câștige un al doilea mandat, iar la anul are nevoie de o victorie în parlament a forțelor pro-europene. Acestea sunt condițiile în care se desfășoară jocul în acest moment”, a adăugat jurnalistul.

Ion M. Ioniță spune că atacurile vor continua și chiar se vor intensifica în turul al doilea, împotriva Maiei Sandu, având în vedere că, acum, pro-rușii au mai multă încredere, după rezultatul fragil de la referendum.

„Propaganda anti-Maia Sandu va funcționa, pentru că Rusia a văzut că a fost aproape să deturneze Republica Moldova de la parcursul european. A fost foarte aproape să câștige, adică să impună un vot ‘NU’, ceea ce ar fi fost o catastrofă pentru Republica Moldova și nu numai.”, mai spune analistul.

Acesta subliniază și importanța Republicii Moldova, care deși este o țară mică și săracă, are rol „crucial” în contextul războiului din Ucraina.

„De ce această bătălie geopolitică pentru Republica Moldova? Pentru că în contextul războiului din Ucraina, Republica Moldova joacă un rol crucial, ajutând Ucraina și astfel securizându-i spatele. În momentul în care s-ar schimba lucrurile și Moscova ar reuși să obțină cooperarea Republicii Moldova, Ucraina ar deveni vulnerabilă pe un nou aliniament.

Cel din spate și sud-est. S-ar pune din nou problema unei ofensive rusești spre Odessa și apoi adjoncțiunii cu Transnistria, unde sunt trupe rusești. Și atunci Ucraina ar fi practic înconjurată.”, mai spune analistul.

Ion M. Ioniță a precizat că va fi dificil pentru Maia Sandu și pentru că nu are prea mulți aliați în alte formațiuni politice.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este pe primul loc în preferinţele alegătorilor în primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale desfăşurat duminică.

Aceasta conduce în preferinţele alegătorilor, cu 42,43% din voturi.

În turul al doilea se va confrunta cu Alexandr Stoianoglo, susţinut de socialiştii proruşi, care a obținut 26,05% voturi.

S-a încheiat numărătoarea voturilor și pentru referendumul inițiat în Republica Moldova. Cetăţenii au aprobat "la mustaţă" principiul aderării ţării lor la Uniunea Europeană.

Potrivit portalului privesc.eu, din totalul de 1.488.874 voturi valid exprimate, 751.235, adică 50,46% au declarat că susțin modificarea constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar 737.639, adică 49,54% s-au declarat împotriva acestei măsuri.

