Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a transmis vineri, 10 februarie, că a luat act de demisia premierului Natalia Gavriliţa, mulţumindu-i ”pentru sacrificiul şi eforturile enorme de a conduce ţara într-o perioadă cu atâtea crize”.

Ea arată că în această perioadă ţara a fost guvernată responsabil şi anunţă că va avea consultări cu partidele parlamentare, urmând a desemna un candidat la funcţia de premier.

”Am luat act de demisia doamnei Prim-ministre Natalia Gavriliţa. Îi mulţumesc mult pentru sacrificiul şi eforturile enorme de a conduce ţara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, ţara a fost guvernată responsabil, cu multă atenţie şi muncă dedicată. Avem stabilitate, pace şi dezvoltare - acolo unde alţii doreau război şi faliment”, a afirmat Maia Sandu, într-o postare pe Facebook.

Ea a adăugat că, urmând procedurile legale, va avea consultări cu fracţiunile parlamentare şi apoi va desemna un candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova.

Premierul Republicii Moldova Natalia Gavriliţa şi-a anunţat vineri demisia.

”M-am convins că suntem aşteptaţi în UE cu braţele deschise. Dacă Guvernul ar fi avut aceeaşi deschidere acasă, am fi reuşit să avansăm mai repede. După un an şi jumate de activitate a venit timpul să anunţ demisia mea din funcţie. Echipa cu care am lucrat la Guvern a fost o echipă cu expertiză în domeniul de dezvoltare economică. Acum prioritatea este securitatea”, a afirmat Gavriliţa.

