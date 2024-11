.com

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre un eșec total în activitatea Procuraturii Anticorupție după ședința de luni a Consiliului Suprem de Securitate pe care a prezidat-o.

Subiectul de bază discutat la CSS a fost corupția politică și atacul asupra democrației în timpul alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional pro-UE pe care Rusia și grupările criminale au încercat să le influențeze cu bani murdari.

„Am discutat cu instituțiile care reprezintă justiția despre faptul că această grupare criminală (gruparea Șor – n.red.) se ocupă de corupție politică nu de ieri sau alaltăieri, ci de cel puțin zece ani. Vedem diferite forme de corupție politică – de la finanțarea ilegală a partidelor, la finanțarea campaniilor electorale. Și în ultimii ani am văzut încercări de cumpărare de voturi. Primul exemplu l-am avut în cadrul alegerilor din Autonomia Găgăuză în luna mai 2023. Am văzut încercări de cumpărare a voturilor și la alegerile locale de anul trecut. Dar nu am văzut acțiuni ferme, corecte și suficiente din partea justiției în a sancționa aceste acțiuni ilegale, care pun în pericol democrația Republicii Moldova”, a menționat șefa statului.

Curtea Anticorupție trebuie să-și înceapă activitatea urgent

Ea a dispus adoptarea în lectură finală a legii cu privire la crearea Curții Anticorupție, astfel încât această instanță să-și poată începe activitatea în regim de urgență. Parlamentul ar urma să organizeze consultări publice pe acest subiect până la sfârșitul săptămânii. Noua instanță ar urma să se ocupe în special de cazurile de corupție mare, inclusiv de cele vizând corupția politică.

Maia Sandu a criticat în termeni duri pasivitatea Procuraturii Anticorupție, căreia Parlamentul i-a dat, anul trecut, atribuții exclusive de investigare a dosarelor de mare corupție. Legiuitorul a recurs la acea măsură pentru a pune capăt unui scandal inter-instituțional între Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. După ce Parlamentul i-a dat împuterniciri pentru a lupta cu marea corupție, conducerea PA susține că lipsa unui sediu suficient de mare îi afectează activitatea.

Procurorii din perioada statului capturat au fost păstrați în funcții

În august 2022, conducerea acestei procuraturi specializate a fost preluată de către Veronica Dragalin, care până atunci a activat în calitate de procuror adjunct în Secția corupție publică și drepturi civile din Biroul procurorului american al districtului central din California. La 15 zile de activitate în calitate de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție din Moldova, Dragalin a declarat că a ajuns „pe un câmp de luptă cu soldați răniți, care chiar acum riscă să moară dacă nu luăm măsuri urgente”. De atunci, schimbări vizibile, care să genereze rezultate în dosarele de corupție mare, însă nu s-au produs. Au fost păstrați în funcții de conducere inclusiv procurori compromiși (din perioada statului capturat de oligarhi), chiar dacă au eșuat la etapa evaluării externe a integrității (comisia pre-Vetting).

„Trebuie să recunoaștem că schimbările pe care le-am făcut la Procuratura Anticorupție nu au dat rezultate. În acest sens, recomandarea CSS către Guvern este să vină cu o propunere nouă pentru a schimba situația de acolo, deoarece am văzut un eșec total din partea acestei instituții în domeniul luptei împotriva corupției mari și mai ales în lupta împotriva corupției politice”, a menționat Maia Sandu după ședința CSS.

Replica Procuraturii Anticorupție nu s-a lăsat mult așteptată. Instituția menționează într-un comunicat că „la ora actuală, Procuratura Anticorupție duce o lipsă gravă de personal, inclusiv procurori (vacanța funcțiilor fiind de 50%) și ofițeri, precum și lipsa unor resurse bugetare adecvate sarcinilor și atribuțiilor procuraturii (lipsa unui sediu funcțional și a tehnicii speciale de investigație), fapt sesizat și de Comisia Europeană în procesul de screening bilateral, precum și de alte instituții internaționale, inclusiv Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială”.

De asemenea, Procuratura Anticorupție precizează că, drept urmare a „ultimelor modificări legislative, intrate în vigoare în martie 2024, Procuratura Anticorupție nu mai este competentă în a investiga corupția electorală, însă Guvernul ar putea lua în calcul experiența Procuraturii Anticorupție de a investiga astfel de cazuri și de a combate acest flagel antisocial care erodează sistemul securității naționale”.

Dosarele de corupție politică vor fi examinate prioritar

Președinta Sandu a dispus ca, în următoarele zile, Guvernul și Parlamentul să vină cu amendamente concrete menite să asigure examinarea prioritară a dosarelor de corupție politică și cumpărare de voturi, astfel încât termenul de examinare a acestor dosare să fie redus.

De asemenea, șefa statului a menționat că evaluarea externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor trebuie dusă la bun sfârșit „în pofida îndârjirii cu care unii luptă împotriva acestui proces”. „Avem nevoie de instituții în care se regăsesc oameni corecți și onești. O parte din judecătorii corupți au fost expulzați deja din sistem datorită acestei evaluări. Așa că e important să continuăm acest proces”.

Șefa statului a mai anunțat că joi și vineri va organiza, la Președinție, consultări publice cu reprezentanții partidelor politice și reprezentanții societății civile despre acțiunile care trebuie întreprinse în vederea combaterii corupției politice. „Ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri nu a afectat doar un partid sau un candidat. La aceste discuții vom analiza propunerile Guvernului, dar așteptăm și propuneri din partea partidelor despre cum putem sancționa și elimina cât mai repede acest fenomen extrem de periculos pentru democrația și securitatea țării”, a spus Maia Sandu. Potrivit ei, „în cel mult 10 zile trebuie să avem toate planurile discutate, elaborate și consens la nivel național pe acțiunile ce urmează a fi întreprinse”.

Mai mulți miniștri vor fi înlocuiți

În paralel, așa cum a anunțat Maia Sandu imediat după victoria în turul doi al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, vor avea lor remanieri guvernamentale. Ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, deja și-a anunțat luni, 11 noiembrie, retragerea din Guvern și din partidul de guvernământ. Presa de la Chișinău scrie că ar urma să mai fie înlocuiți cel puțin trei miniștri din actualul Guvern condus de Dorin Recean. Premierul a spus că va face anunțul în următoarele zile.

