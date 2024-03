Maia Sandu: „Ne desprindem definitiv de Rusia agresivă”

Pledoarie puternică a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în favoarea urgentării ajutoarelor militare pentru Ucraina după întâlnirea pe care a avut-o, la Tirana, cu Volodimir Zelenski.

Maia Sandu susține că Ucraina are nevoie disperată de mai mult ajutor pentru a se opune invaziei Rusiei. Potrivit ei, occidentalii care argumentează că oprirea ajutorului va pune capăt războiului se înșală. Încetarea sprijinului nu ar face decât să-i confere noi puteri lui Putin pentru a captura Kievul și a porni apoi mai departe – spre următoarea lui țintă, Republica Moldova.

După agitația generată în plan internațional de pretinsul „congres al aleșilor locali de toate nivelurile”, desfășurat săptămâna aceasta la Tiraspol, la care se anticipa o cerere de anexare a Transnistriei la Rusia, ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat că evoluțiile pe care le vede acum în Moldova sunt similare cu cele de la începutul războiului declanșat de Rusia contra Ucrainei, când Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea.

„Agresorul trebuie oprit și pedepsit. Altfel, întregul glob pământesc va fi în pericol. Dacă agresorul nu va fi oprit aici, se vor găsi entități și în alte părți ale lumii care vor zice: hai să intru peste vecin să ocup un nou teritoriu. Și atunci putem ajunge la un război de dimensiuni greu de imaginat”, a menționat, joi, Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

Rusia vrea să poată folosi Moldova contra Ucrainei

Totuși, ea îi asigură pe cetățeni că Moldova este în siguranță în acest moment, iar Rusia nu poate face nimic în regiunea separatistă transnistreană ca să destabilizeze situația. „Ucraina este scutul nostru. Și chiar dacă acum nu are toate ajutoarele de care are nevoie, aceste ajutoare militare vor veni. Rusia ne vrea speriați, slabi și fără caracter. Vrea ca Moldova să fie condusă de oameni corupți ca să poată unelti cu ei, așa cum a făcut-o mulți ani. Ca să facă ceva în regiunea transnistreană, Rusia trebuie să schimbe guvernarea de la Chișinău. Și asta încearcă să facă – să influențeze alegerile, să manipuleze, să trimită bani pentru cumpărarea alegătorilor, pentru că doar dacă și-ar pune oameni loiali în funcții de conducere la Chișinău, ar putea să-și pună planul în aplicare pe ambele maluri ale Nistrului. În acest scop, vor fi valuri de minciuni care vor veni peste cetățenii moldoveni, iar aceste minciuni vor fi combinate cu sperietori. Rusia va încerca să ne destabilizeze țara de la distanță prin sperietori și manipulare. Dar noi am trecut prin situații și mai complicate și am învins, pentru că am fost uniți și nu ne-am lăsat prinși în aceste jocuri murdare ale Rusiei, inclusiv anul trecut. Moldova nu mai are timp de pierdut. Noi am tot pierdut trenuri. Deja ar fi trebuit să fim stat membru al UE. Ar fi trebuit să devenim stat membru al UE odată cu România. Alta era astăzi situația în Moldova, inclusiv din perspectiva securității, pentru că UE este, în primul rând, un proiect al păcii și bunăstării”, a spus președinta Republicii Moldova.

Ads

Potrivit ei, stabilitatea Moldovei este importantă nu doar pentru moldoveni, dar și pentru Ucraina, deoarece dacă Rusia ar reuși să-și pună oameni loiali „la butoane” în Moldova, ar folosi Moldova contra Ucrainei. „Vreau să fie foarte clar: noi nu avem nimic împotriva rușilor, ci împotriva tancurilor rusești. Vrem ca Rusia, la fel ca alte state, să respecte Republica Moldova și cetățenii acestei țări și alegerea lor. Noi ne desprindem de Rusia agresivă!”, a spus Maia Sandu.

Reintegrarea țării se va produce fără Rusia

Referindu-se la mecanismul în baza căruia ar urma să fie soluționată problema transnistreană, șefa statului a spus că formatul de negocieri „5+2” cu Rusia și Ucraina în calitate de mediatori este unul eșuat și rămâne în trecut. „Acest format nu poate să mai funcționeze în situația în care doi participanți la negocieri sunt în război. Rusia a atacat Ucraina și este evident că Ucraina nu vrea să participe în acest format. Deci este nefuncțional. Formula noastră de soluționare este reintegrarea etapizată, așa încât să ne putem bucura toți de beneficiile oferite de integrarea în UE. Regiunea transnistreană beneficiază de Acordul de liber schimb pe care îl are Moldova cu UE. Pentru ca aceste beneficii să fie păstrate, stânga Nistrului (Transnistria – n.n.) trebuie să se conformeze unor rigori ale UE, pentru că beneficiile vin odată cu respectarea unor reguli”, a explicat președinta Sandu.

Ads

Mai multe detalii a oferit vicepremierul moldovean pentru Reintegrare, Oleg Serebrian. El a spus că Chișinăul exclude inclusiv varianta oferirii unui statut de autonomie regiunii transnistrene – statut pe care era dispus să i-l ofere Transnistriei înaintea invaziei ruse asupra Ucrainei.

„Această idee (de autonomie pentru Transnistria – n.n.) era piatra de temelie a multor proiecte de soluționare a problemei transnistrene. Nu văd care ar fi motivul pentru a-i oferi o astfel de autonomie. Eu cred că regiunea transnistreană, în care majoritatea populației este românească – de exemplu, în raionul Grigoriopol (stânga Nistrului), procentul populației românești este mai mare decât în raionul Ocnița (dreapta Nistrului). De ce raionul Ocnița nu beneficiază de statut special cum ar beneficia raionul Grigoriopol? Reintegrarea a început! Deocamdată cu crearea unui spațiu vamal comun, mai departe vom merge pe fiscalitate, apoi pe crearea unui spațiu monetar comun – introducerea leului moldovenesc în stânga Nistrului. Aceștia trebuie să fie pașii logici. Integrarea va fi una graduală. Eu nu văd mai întâi reintegrarea politică și ulterior reintegrarea economică și socială. Totul pornește de la reintegrarea socială și economică”, a explicat Oleg Serebrian. Într-un interviu oferit pentru DW în luna septembrie 2023, Oleg Serebrian spunea că întregul proces de reintegrare economică a Transnistriei în Republica Moldova ar putea dura cel mult un an.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.