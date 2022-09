Președintele Republicii Moldova și Georgiei, dar și premierul Canadei condamnă public crimele de război din orașul ucrainean Izium.

”Sunt îngrozită de veștile sfâșietoare de la #Izyum eliberat. Gropile comune descoperite de autoritățile din Ucraina sunt dovada unei cruzimi extreme, cu încălcarea absolută a dreptului internațional. Condamnăm atrocitățile #Rusiei în cei mai fermi termeni. Crimele de război trebuie trase la răspundere”, a scris Maia Sandu, președinta Moldovei, pe Twitter.

Appalled by the heartbreaking news from liberated #Izyum. The mass graves discovered by 🇺🇦authorities are proof of extreme cruelty, in absolute violation of international law. We condemn #Russia's atrocities in the strongest terms. War crimes have to be held accountable.