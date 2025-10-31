Maia Sandu denunță manipularea online: „Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Evenimentul reunește anual lideri internaționali, șefi de stat și guvern, experți și reprezentanți ai societății civile pentru a discuta provocările globale, de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.

Manipularea online, o amenințare la adresa democrațiilor

În discursul său, Maia Sandu a subliniat pericolele pe care le reprezintă manipularea informațională și războiul hibrid purtat împotriva statelor democratice. „Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, Ucraina, prima armă a fost minciuna. Când tancurile au ajuns să treacă granița, terenul fusese deja pregătit: dreptul Ucrainei de a exista fusese luat în derâdere, iar diferența dintre agresor și victimă a fost voit ștearsă. Moldova nu este străină de războiul informațional al Rusiei. Dar începând cu invazia pe scară largă a Ucrainei, manipularea adevărului a atins un nivel înspăimântător”, a declarat șefa statului, potrivit TVR Moldova.

Președinta a atras atenția asupra platformelor de socializare, care, deși au promis libertate și transparență, au devenit spații de manipulare: „Regimurile autoritare care suprimă libertatea de exprimare acasă folosesc aceleași platforme pentru a submina democrațiile din străinătate. Ele exploatează deschiderea societăților noastre pentru a răspândi manipulare, în timp ce refuză propriilor cetățeni anume libertatea”.

În timpul alegerilor parlamentare din Moldova, rețelele controlate de Rusia au inundat utilizatorii cu știri fabricate, deep fake-uri și propagandă coordonată. „Ferme de troli care operau în interiorul Moldovei au generat zeci de milioane de vizualizări. BBC a investigat una dintre aceste rețele, formată din aproximativ o sută de conturi false de TikTok. Organizația americană Digital Forensic Research Lab a descoperit ulterior că aceste conturi au adunat peste 55 de milioane de vizualizări — într-o țară cu doar 2,4 milioane de locuitori. Ca rezultat, un partid politic, aproape inexistent la firul ierbii, a fost propulsat brusc în Parlament printr-o campanie purtată aproape exclusiv pe TikTok”, a explicat Sandu.

Șefa statului a avertizat că aceste tactici se pot repeta oriunde: „Ceea ce s-a întâmplat în Moldova la ultimele trei scrutine sau în România anul trecut se poate întâmpla oriunde — la alegerile naționale sau la următorul scrutin pentru Parlamentul European”.

Cooperarea internațională și apărarea democrației

Maia Sandu a subliniat responsabilitatea platformelor online în combaterea dezinformării: „Platformele trebuie să respecte propriile reguli — și legea. Ele trebuie să ofere acces real la date, să dezvăluie cine plătește pentru amplificare și să accepte audituri independente privind moderarea conținutului și publicitatea politică. Libertatea de exprimare este pentru oameni reali, nu pentru armate de boți”.

În marja Forumului, președinta Moldovei a avut întâlniri cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și cu președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Belgiei, Peter De Roover. Discuțiile au vizat pacea și stabilitatea în Europa, protejarea integrității proceselor electorale și sprijinul Belgiei pentru parcursul european al Moldovei. În plus, întâlnirea cu directorul general al Agenției Franceze pentru Dezvoltare, Rémy Rioux, a abordat investițiile în economia moldovenească și proiectele de dezvoltare menite să îmbunătățească viața cetățenilor.

Președinta a mai evidențiat importanța unității europene în apărarea democrației și a integrității informaționale. „Experiența Moldovei arată că trebuie să acționăm — împreună — pentru a restabili integritatea spațiului informațional. Ceea ce este ilegal offline trebuie să fie ilegal și online. Libertatea de exprimare trebuie protejată, dar manipularea la scară largă trebuie combătută”, a conchis ea.

