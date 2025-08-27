Mesajul Maiei Sandu de Ziua Independenței: „Atunci când te simţi în siguranţă, şi Moldova este în siguranţă” VIDEO

Îmbrăcată într-o ie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat miercuri, 27 august, un mesaj de felicitare cetățenilor, cu ocazia Zilei Independenței, în care a evidențiat rolul fiecăruia în construirea și dezvoltarea țării.

Miercuri, 27 august, la Chișinău sunt așteptați președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk.

„Tu ai păstrat tradițiile Moldovei și ai adunat familiile acasă. Tu ai muncit onest, ai avut grijă de pământ și ai pus pe masă roadă bună. Tu ai pus cărămidă peste cărămidă. (…) Tu ești viitorul. Construiește pe moștenirea noastră și fii liber și puternic. Tot ceea ce faci tu înseamnă Moldova. Atunci când te simți în siguranță, și Moldova este în siguranță. Atunci când tu acționezi liber și independent, și Moldova este liberă și independentă. Atunci când alegi drumul corect, și Moldova este pe drumul corect. Moldova trăiește prin tine, prin fiecare mână care muncește, prin fiecare inimă care iubește. Noi clădim drumul țării noastre. La mulți ani, Moldova!”, a declarat șefa statului, într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, în care sunt prezentate imagini din viața și cu tradițiile moldovenilor.

Republica Moldova marchează miercuri 34 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, la Chișinău sunt așteptați trei lideri europeni cu greutate, după cum notează POLITICO: președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk.

Vizita lor vine să sublinieze susținerea de care se bucură Republica Moldova în demersurile sale de aderare la Uniunea Europeană, în condițiile în care peste o lună o așteaptă un scrutin parlamentar cu emoții, în care Moscova va încerca să-și pună amprenta pentru a împiedica orientarea prooccidentală a țării.

Cum și-a proclamat Moldova Independența

Ziua națională a Republicii Moldova sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică în 1991. Declarația de Independență a fost semnată de 278 deputați din 380 de parlamentari aleși nominal, conform circumscripțiilor. În urma declarării independenței, Republica Moldova a devenit un stat suveran și independent. Documentul fondator menționează clar că Republica Moldova solicită retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul său și cere recunoaștere pe plan internațional.

La câteva ore de la istoricul moment, România a fost primul stat care a recunoscut oficial independența Republicii Moldova.

La 21 decembrie 1991, Republica Moldova a semnat actul de constituire a Comunității Statelor Independente - organizație formată în jurul Rusiei, din care Chișinăul în ultimii ani a început să se retragă treptat, iar în anul 1992 Republica Moldova devine stat-membru al Organizației Națiunilor Unite.

Înainte de aceasta, în iunie 1988, la Chișinău se formase un grup de intelectuali moldoveni care a pus bazele unui grup de inițiativă pentru susținerea democratizării. La 27 august 1991, în urma puciului de la Moscova, Republica Moldova și-a declarat independența, dar acest eveniment a fost precedat de adoptarea Declarației de suveranitate, pe 23 iunie 1990, și de neparticiparea, în ciuda presiunilor, la referendumul asupra menținerii URSS, în data de 17 martie 1991, scrie Ziarul de Gardă.

Cu toate acestea, drumul spre obținerea independenței de facto față de URSS a fost unul complex, rezultatul final întârziind din cauza activiștilor proruși din Transnistria și a adepților Partidului Comunist. Deși a existat o dorință enormă de menținere a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în componența URSS, succesul mișcărilor naționale de la sfârșitul anilor ’80 ai secolului trecut a fost incontestabil.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au depus flori miercuri, de Ziua Independenței, la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate” și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, un simbol național.

