Maia Sandu spune că a petrecut „un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de președintele României, Nicușor Dan”, aflat cu familia în Moldova

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 23:05
646 citiri
Președintele Nicușor Dan s-a aflat sâmbătă într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a participat, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor FOTO Facebook/ Maia Sandu

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a transmis duminică seara, 10 august, că a petrecut „un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan”.

„Ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră.

Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, Șipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni – locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează. Atmosfera de sărbătoare și unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova atunci când ne luăm timp pentru a o descoperi.

Vă îndemn să vă bucurați de vară, de satele noastre, să mergeți la festivaluri și să susțineți tradițiile și producătorii autohtoni”, a transmis Maia Sandu.

Președintele Nicușor Dan s-a aflat sâmbătă într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a participat, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, desfășurat în Rezervația Naturală 'Orheiul Vechi', informează duminică agenția de presă IPN.

Vizita președintelui român nu a fost anunțată nici de către președinția de la București, nici de cea de la Chișinău.

Este pentru a doua oară când Nicușor Dan ajunge în Republica Moldova de la preluarea mandatului. Prima vizită a avut loc pe 10 iunie, la scurt timp după învestire. Președintele român a fost, de asemenea, invitat să participe la manifestările programate la sfârșitul lunii august.

Rezervația Naturală 'Orheiul Vechi' a găzduit, în perioada 8-10 august, Festivalul Lupilor, un eveniment de anvergură care a reunit cultura, tradițiile autentice și frumusețea muzicii, atrăgând vizitatori din întreaga țară și de peste hotare, informează MOLDPRES.

Ediția din acest an s-a desfășurat cu sprijinul și sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, subliniind importanța susținerii inițiativelor culturale majore care contribuie la promovarea identității naționale. Printre invitații oficiali s-au numărat ministrul culturii Sergiu Prodan, secretarul de stat Andrei Chistol, precum și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra.

Printre oaspeți s-a numărat și președintele României, Nicușor Dan, care a venit la festival însoțit de președinta Maia Sandu.

Potrivit organizatorilor, Festivalul Lupilor nu este doar o manifestare artistică, ci și un demers de valorificare a patrimoniului cultural și turistic al Republicii Moldova, prin implicarea comunităților locale și promovarea tradițiilor care dau identitate regiunii.

Nicușor Dan, prima apariție publică după ce a boicotat funeraliile lui Ion Iliescu. A fost surprins peste Prut, la un festival, alături de Maia Sandu FOTO VIDEO
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la...
Departamentul de Stat al SUA condamnă acțiunile Rusiei de subminare a independenței Republicii Moldova. Maia Sandu avertizează că Moscova vrea să preia controlul statului
Departamentul de Stat al SUA condamnă acțiunile Rusiei de subminare a independenței Republicii Moldova. Maia Sandu avertizează că Moscova vrea să preia controlul statului
Statele Unite au condamnat ferm orice încercări de a submina suveranitatea Republicii Moldova. Această mișcare vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză...
