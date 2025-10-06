Republica Moldova, integrată în sistemul de bănci din Uniunea Europeană. "Este încă un pas concret spre integrarea deplină"

Republica Moldova a intrat în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), un pas important pe drumul integrării europene. Președinta Maia Sandu anunță că această aderare aduce beneficii directe pentru cetățeni, care vor putea face transferuri bancare din și către Europa la tarife identice cu cele din țările UE – de doar câțiva euro, față de comisioanele de până la 200 de euro plătite anterior.

"Apropierea de Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățenii noștri. De azi, Republica Moldova face parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Dacă până acum un transfer bancar din Europa costa între 20 și 200 de euro, acum se va efectua la aceleași tarife ca în țările UE – cu doar câțiva euro. SEPA include toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și alte țări europene precum Andorra, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Regatul Unit, San Marino și Vatican", a postat Maia Sandu, pe Facebook.

Și premierul Recean a salutat beneficiile deciziei.

"De astăzi, Republica Moldova este conectată la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Acest lucru înseamnă transferuri de bani în euro mai rapide, sigure și accesibile între toate țările membre UE, dar și cu Marea Britanie, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican. Practic, de acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari, iar banii ar putea ajunge în mai puțin de 24 de ore. Pentru afaceri, acest lucru înseamnă mai puține bariere, mai puține costuri și mai mulți bani care ajung acasă la familii. Este încă un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european", arată Recean.

