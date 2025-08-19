Optimism în Republica Moldova după întâlnirea liderilor europeni de la Casa Albă. "Privim cu speranță către pașii următori și stăm ferm alături de Ucraina"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat eforturile liderilor occidentali și ale președintelui SUA de a pune capăt războiului din Ucraina și a subliniat că pacea durabilă depinde de garanții solide de securitate, reafirmând sprijinul ferm pentru Kiev.

Maia Sandu și-a exprimat sprijinul față de demersurile internaționale pentru încheierea conflictului din Ucraina, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, după reuniunea președintelui SUA, Donald Trump, cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, și lideri occidentali, la Washington.

„Salut efortul monumental al președintelui SUA și al liderilor europeni la Washington de a pune capăt vărsării de sânge și de a deschide calea spre pace în Ucraina și în regiunea noastră. Pacea durabilă depinde de garanții solide de securitate. Privim cu speranță către pașii următori și stăm ferm alături de Ucraina”, a scris șefa statului pe X.

