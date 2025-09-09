Parlamentul European va cere Rusiei să retragă trupele din Transnistria. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în fața parlamentarilor europeni

Parlamentul European dezbate marți un proiect de rezoluție prin care cere Rusiei retragerea militarilor și a muniției din regiunea Transnistria și propune UE aplicarea de „sancțiuni mai severe” persoanelor și entităților implicate în atacurile hibride împotriva Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în plenul PE, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și al ingerințelor rusești continue.

Parlamentul European „condamnă vehement amenințările hibride persistente și care iau amploare, ingerințele răuvoitoare și încercările Rusiei și ale agenților săi locali de a destabiliza Republica Moldova; consideră regretabil că se recurge la dezinformare, atacuri cibernetice, operațiuni sub steag fals, finanțare politică ilicită, partide paravan, folosirea energiei ca armă și instrumentalizarea mișcărilor separatiste pentru a submina suveranitatea, integritatea teritorială, democrația și integrarea europeană ale Moldovei”, arată Antena 3 CNN.

Europarlamentarii menționează „amploarea uluitoare” a campaniilor hibride orchestrate de Kremlin.

Alegerile parlamentare, miza pentru campaniile Rusiei

PE cere Rusiei „să înceteze imediat toate acțiunile destabilizatoare și să își retragă personalul militar și muniția din regiunea Transnistria, în conformitate cu dreptul internațional și cu suveranitatea și integritatea teritorială ale Moldovei” și condamnă, în același timp, „practica Rusiei de a folosi neîncetat livrările de energie ca pe o armă”.

La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova urmează să aibă loc alegeri parlamentare într-un context complicat de ingerințele continue ale Rusiei și de eforturile Kremlinului de a destabiliza Chișinăul.

„Miza nu a fost niciodată mai mare atât pentru Moldova, cât și pentru Europa, deoarece votul din 2025 va stabili dacă Moldova se afirmă ca o democrație liberă și suverană în sânul Uniunii Europene”. Totodată, „Rusia are ca obiectiv primordial să își impună încă o dată controlul politic asupra Moldovei pentru a o transforma la nivel de securitate într-un spin atât în coasta Ucrainei, cât și a UE, folosind totodată această țară ca teren de testare pentru a-și perfecționa setul de instrumente de război hibrid”, se arată în proiectul de rezoluție al PE.

