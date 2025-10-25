Maia Sandu participă la Sfințirea Catedralei Naționale. Președinta Republicii Moldova se va întâlni și cu Nicușor Dan

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 12:03
228 citiri
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova FOTO Facebook/Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică, 26 octombrie, la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.

”Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România”, anunţă Preşedinţia Republicii Moldova.

Maia Sandu va participa la Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.

Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume.

Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar cupolele de inspiraţie bizantină.

Edificiul a fost conceput înconjurat de un spaţiu care, văzut de sus, are formă de potir. Pictura monumentului este realizată în tehnica mozaicului pe 25.000 mp, materialele folosite în realizarea icoanelor au fost achiziţionate din Veneţia şi Carrara, candelabrele sunt din alamă masivă, intrarea se face prin 27 de uşi din bronz, clopotul mare are 27 de tone iar silueta edificului este determinată de cele 8 turle. Slujba de sfinţire a picturii va avea loc duminică, în prezenţa a 2.500 de invitaţi oficiali.

Catedrala Naţională are hramurile Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) şi Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

