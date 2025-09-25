Maia Sandu, reacție virală după extrădarea oligarhului Plahotniuc: "Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți, până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției"

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 16:01
117 citiri
Maaia Sndu a reactionat la imaginea cu Plahotniuc încătușat FOTO Facebook/Maia Sandu

Reacție a președintei Maia Sandu, pe Facebook, după arestarea lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul a fost extrădat, joi, din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe la Chișinău pentru a fi prezentat procuraturii, în legătură cu dispariția a unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean.

„Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți - întreaga societate continuă să lupte - până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a scris Maia Sandu și a postat un grupaj foto cu un protest din vremea când Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc se aflau la putere și cu imaginea de joi, când oligarhul cobora încătușat pe scara avionului.

Postarea președintei Republicii Moldova a strâns mii de reacții și distribuiri, în doar câteva minute.

Grecia l-a extrădat, joi, în Republica Moldova, pe fostul politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc, pentru a răspunde acuzațiilor că ar fi fost implicat în sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, extrădarea având loc cu câteva zile înainte de alegerile sensibile din această țară. Plahotniuc a ajuns la Chișinău în jurul orei 9.30, fiind coborât în cătușe din avion.

În august, un tribunal grec s-a pronunțat în favoarea extrădării lui Plahotniuc pentru a fi judecat în Moldova în cazul cunoscut sub numele de „furtul secolului”, dar Ministerul Justiției din Grecia a suspendat temporar procedura, iritând guvernul pro-european al Moldovei, care s-a angajat să combată corupția și a acuzat Moscova de amestec în alegeri. „Chiar dacă el (Plahotniuc) speră că, după alegeri, Moldova va cădea în mâinile Rusiei și va putea să se întoarcă acasă în voie, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe”, a declarat premierul moldovean Dorin Recean la 17 septembrie.

Plahotniuc a negat orice faptă ilegală, afirmând că acuzațiile împotriva lui se bazează pe „calomnie și ură politică”.

