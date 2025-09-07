Maia Sandu, după ultimele atacuri asupra Ucrainei: "Tot ce oferă Rusia lumii sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj extrem de critic la adresa Rusiei, după cele mai recente atacuri asupra orașului Kiev, atacuri care au produs moartea unor civili ucraineni.

"Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili fără discriminare. Atacul de aseară asupra Kievului a ucis persoane nevinovate, inclusiv un bebeluș, și a incendiat clădirea guvernamentală. Moldova este ferm alături de Ucraina împotriva acestei terori", a scris președinta Republicii Moldova într-un mesaj postat pe rețeaua X, la mijlocul zilei de duminică, 7 septembrie 2025.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a executat atacuri devastatoare cu rachete și drone asupra unor orașe din Ucraina. Autoritățile ucrainene au anunțat că au fost lovite orașele Kiev, Dnipro, Odesa, Zaporojie, Kremenciug și Krivoi Rog. În capitala țării, Kiev, autoritățile locale au indicat cel puțin trei victime și 18 răniți. Printre persoanele decedate s-a aflat și o femeie însărcinată. Pentru prima dată de la izbucnirea actualului război dintre Rusia și Ucraina, bombardamentele rusești au avariat și sediul guvernului Ucrainei. Președintele Zelenski a anunțat că asupra Ucrainei au fost lansate peste 800 de drone și 13 rachete, inclusiv patru rachete balistice.

All Russia offers the world today are tons of lies and thousands of missiles that kill civilians indiscriminately. Last night’s strike on Kyiv killed innocents, including a baby, and set the Government building on fire. Moldova stands firmly with Ukraine against this terror. — Maia Sandu (@sandumaiamd) September 7, 2025

