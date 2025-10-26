Maia Sandu, mesaj pentru Putin din România: „A încercat să sperie moldovenii că ar putea fi și ei invadați”

Autor: Aniela Manolea
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 15:16
Maia Sandu, mesaj pentru Putin din România: „A încercat să sperie moldovenii că ar putea fi și ei invadați”
Maia Sandu spune că Rusia a încercat să sperie moldovenii înainte alegerilor parlamentare FOTO Facebook /Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit duminică, 26 octombrie, despre tacticile prin care Federația Rusă a încercat să influențeze alegerile parlamentare din stânga Prutului. Ea susține că Moscova a încercat să facă moldovenii să creadă că vor fi invadați militar dacă nu susțin războiul lui Putin din Ucraina.

„E clar că Federaţia Rusă, în toată această perioadă, a încercat să sperie moldovenii, să le spună că „Dacă nu veţi susţine politica lui Putin, războiul lui Putin, dacă veţi fi de partea Ucrainei, atunci şi vouă vi se poate întâmpla ce li se întâmplă ucrainenilor”. În toată această perioadă asta a încercat să facă Federaţia Rusă, să-i sperie pe moldoveni, aşa încât ei să nu ia decizii pornind de la propriile dorinţe şi viziuni, ci de la această frică. Eu am încercat să-i încurajez pe moldoveni să nu le fie frică, să-i încurajez să aleagă ce-i bine pentru ei şi pentru ţara noastră. I-am avertizat de fiecare dată atunci când au fost riscuri, ca să nu se lase momiţi de proteste plătite, ca să nu se lase momiţi în aceste scheme de cumpărare a voturilor şi ca să meargă cu curaj înainte”, a declarat Maia Sandu la Rock FM.

Ea a menţionat că Federaţia Rusă nu se aştepta la rezultatele înregistrate la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Federaţia Rusă încă îşi ajustează strategia. Asta este opinia mea. Ei nu s-au aşteptat la aceste rezultate. Dacă aţi urmărit, în primele două zile n-a fost nicio reacţie de la Moscova şi de obicei noi avem reacţii imediate. Acum, eu cred că ei încearcă să îşi refacă strategia. Ştiu că se vor concentra pe alte ţări care au alegeri. De exemplu, Armenia are alegeri la anul viitor şi vor încerca acolo să să obţină controlul asupra puterii şi în alte ţări, că aici nu vorbim nu doar de fostele republici ale Uniunii Sovietice. Ei vor să modifice rezultatele alegerilor şi în ţări europene, şi în ţări cu democraţii consolidate. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova va fi lăsată în pace. Deci, noi înţelegem că avem un răgaz, dar trebuie să folosim foarte eficient acest timp pentru a creşte şi rezilienţa statului, dar şi rezilienţa societăţii”, a explicat preşedintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a mai declarat că toate ţările din regiune au fost ţinta Federaţiei Ruse.

„Toate ţările care sunt în regiunea noastră şi mai ales care sunt vecine cu Ucraina au fost ţinta Federaţiei Ruse, pentru că Kremlinul şi-a dorit să să transforme toate ţările în ţări cel puţin neprietenoase sau dacă nu neprietenoase, neutre în raport cu ce face Rusia în Ucraina. Şi din păcate, da, Rusia a reuşit să manipuleze o parte din cetăţenii noştri, din cetăţenii români. Noi am simţit asta, atunci când am fost acuzaţi că am fraudat alegerile din România, ceea ce este un un fals major. Şi da, deci din păcate, aici Kremlinul a reuşit să întoarcă o parte dintre românii din dreapta Prutului împotriva celor din Republica Moldova”, a mai transmis Maia Sandu.

