Mesajul Maiei Sandu la ședința inaugurală a noului Parlament de la Chișinău: „Nu putem admite ca puterea în țară să fie scoasă la licitație” VIDEO

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri, 22 octombrie, în fața noului Parlament de la Chișinău, un mesaj de unitate. Președinta a subliniat că misiunea principală a noii legislaturi este păstrarea păcii și stabilității țării, într-un context regional tensionat.

„Nu putem admite ca puterea în țară să fie scoasă la licitație”, a declarat Maia Sandu în discursul său din plen.

„Ne aflăm la un început de drum - într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova. Este un început care poartă în el speranțele și încrederea oamenilor, dar și datoria de a răspunde așteptărilor lor. (...) Noul Legislativ este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul înscris în Constituția Republicii Moldova de a duce țara în Uniunea Europeană”, a mai spus Maia Sandu.

