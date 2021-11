Maia Sandu, drumeție alături de tineri din Basarabia prin zone sălbatice. Grupul a mers pe jos aproximativ șapte kilometri

Președintele Republicii Moldova a făcut sâmbătă, 6 noiembrie, o excursie la pas printr-o zonă a țării care suferă din cauza despăduririlor.

Maia Sandu apare destinsă, în echipament de drumeție, alături de mai mulți tineri. Grupul a parcurs pe jos o distanță de aproximativ 7 kilometri.

"Astăzi, împreună cu mai mulți tineri, promotori activi ai protecției mediului înconjurător, am fost în drumeție. Am mers pe jos, prin pădure, din satul Donici, raionul Orhei, până în Lupa-Recea din raionul Strășeni. De-a lungul traseului am trecut pe lângă zone întregi despădurite.

Am discutat cu tinerii despre problema despăduririi în Republica Moldova, despre faptul că trebuie să oprim defrișările ilegale și despre ce putem face atât împreună, cât și fiecare în parte, pentru a proteja și a extinde ariile de pădure. Trebuie să acționăm azi pentru a avea mâine o țară curată și sănătoasă", a relatat Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Ads