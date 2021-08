ANALIZĂ Panică printre politicienii români legați de mafia țigărilor. „Maia Sandu va destructura și rețelele PSD-PNL de contrabandă”

Ioniță susține că ramificațiile acestui scandal „bat spre ministrul Lucian Bode ”.În plus, analistul consideră că recentele scandaluri cu remanierele miniștrilor de la Sănătate și Transporturi au mai degrabă legătură cu o iminentă criză de la București pe această temă.Sorin Ionită comentează aceste aspecte în lumina recentului episod unde un avion de contrabandă a efectuat un transport în România fără ca autoritățile să-i detecteze zborul.„Legat de ştirea precedentă, ai noştri sunt kk-ţi pe ei să nu înceapă destructurarea reţelelelor de contrabandă la frontieră – dar nu din România, cum te-ai fi aşteptat, ci dinspre Moldova, unde noul guvern e chiar complet independent de mafia ţigărilor.Plus că la Maia Sandu nu prea ştiu cum să ajungă cu propuneri de nerefuzat cei din administraţia română, după ce au neglijat-o atâţia ani, până s-a făcut mare. Ea şi partidul ei sună de-acuma direct la Bruxelles, Berlin şi Washington, nu prea mai au nevoie de intermedierea băieţilor cu epoleţi de la Bucureşti, ca oligarhii negociabili dinainte.Deci să vă pregătiţi în redacţiile TV, va fi mult de muncă următoarele luni la suprimarea ştirilor de pe frontieră care implică Ministerul de Interne şi alte reţele PSD PNL din teritoriu. Pe măsură ce se vor înmulţi ştirile de la Chişinău care bat spre Bode şi generălimea Schengen, plus Diicoţii strategici ai lui WKJ, se va intensifica şi campania sponsorizată pentru remanierea lui Drulă & Stelian. Că na, trebuie să dăm acţiune la popor, fente din glezna, something.Nu m-ar mira să înceapă şi nişte lătrături la adresa SUA de unde te aştepţi mai puţin, dacă noul ambasador american la Chişinău va susţine reformele din Moldova fără să ne întrebe întâi pe noi, sau măcar să ne informeze dinainte, ca să ne extragem cadrele din câmpul tactic cu tabaciok. Tonul la cântecul anti-american îl vor da nişte liberali ardeleni de rit nou, patrioţi, gen, mă-nţelegi, plus cei în şomaj tehnic de la PMP …”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook contrabanda cu ţigări păgubeşte bugetul României cu peste 500 de milioane de euro pe an.Postarea lui Ionita apare in contextul in care fortele aeriene ucrainene au ridicat un avion de lupta MiG-29 pentru a forta aterizarea unei aeronave An-2 a contrabandistilor care duceau tigari in Romania . Avionul contra­bandistilor a intrat ilegal in Romania in noaptea de vineri spre sambata, fiind depistat de granicerii ucraineni la intoarcerea in statul vecin sambata dimineata.Avionul An-2 a fost interceptat de un MiG-29 al Brigazii de aviatie tactica „Oleksandr Pokryshkin” Sevastopol si fortat sa aterizeze la ora 7.30 pe unul dintre aerodromurile din districtul Kosiv (Cosauti). MAPN a transmis vineri, 13 august, că nu a reușit să localizeze pe radare avionul contrabandiștilor ucraineni care, în data de 7 august 2021, a intrat în spațiul aerian al României pe la Vicovu de sus, Suceava.Aceasta, deși o patrulă terestră a Poliției de frontieră a văzut aeronava, iar Poliția de frontieră a anunțat Centrul de Operaţii Aeriene de la Balotești din cadrul Forțelor Aeriene Române.Potrivit unui răspuns al Poliției de Frontieră pentru europalibera.org , polițiștii au văzut și când aeronava se întorcea în Ucraina. Ei susțin că au informat partea ucraineană, fapt ce a condus la interceptarea aeronavei de către ucraineni.„În jurul orei 6.45, polițiștii de frontieră români au observat și auzit pe aceeași direcție aparatul de zbor, întorcându-se în Ucraina. În urma informării polițiștilor de frontieră români, în jurul orei 7:50, autoritățile de frontieră ucrainene au transmis că au reținut pe teritoriul lor un avion de tip AN2 și 4 persoane, care în prezent sunt suspecte pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În urma măsurilor luate și cercetării zonei de responsabilitate polițiștii de frontieră nu au descoperit pe teritoriul țării țigări sau alte produse de producție ucraineană”, se arată în răspunsul ITPF Sighetu Marmației.În plus, notează Europa Liberă, în zonă sunt trei camere de termoviziune, una fixă și două mobile, dar nu ar fi fost îndreptate spre traseul aparatului.„Polițiștii de Frontieră români au informat imediat autoritățile ucrainiene când au văzut aparatul de zbor. Am făcut tot ce e posibil ca avionul respectiv să fie reținut la sol. Este un caz în cercetare, colaborăm cu Ucraina în această speță. Camerele de termoviziune nu au fost îndreptate pe traseul aparatului, de aceea nu a fost văzut”, a declarat comisarul șef Ilie Poroch, ofițerul pentru relații publice al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, pentru Europa Liberă.