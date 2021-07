Cine este femeia ajunsă prim-ministru în Republica Moldova. Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție

"Am semnat astăzi, după consultările cu fracțiunile parlamentare, Decretul de desemnare a Nataliei Gavrilița la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Doamna Gavrilița are la dispoziție două săptămâni pentru a constitui echipa și pentru a elabora programul de guvernare, pe care să-l prezinte Parlamentului.Am toată încrederea că Prim-ministrul desemnat va veni cu o echipă integră și profesionistă, și că maximum în două săptămâni Republica Moldova va avea un nou Guvern, care să însemne și un nou început pentru țară. Oamenii așteaptă schimbări în bine și pentru aceasta este nevoie de acțiuni ferme și de decizii competente, care să pună în prim-plan interesul cetățeanului", a scris Maia Sandu pe Facebook Natalia Gavrilița a fost ministru al Finanțelor în Guvernul Sandu și este economistă de profesie, potrivit agora.md.Gavrilița este directorul general al Fondului Global pentru Inovare cu sediul la Londra, Marea Britanie și are experienţă în domeniul guvernării și consultanţă în dezvoltare.În 2013-2015, a fost secretar de stat la Ministerul Educației. A lucrat în consultanță în Marea Britanie, dar și în proiecte de guvernare și evaluare în Tadjikistan, Indonezia , Nigeria și Teritoriile Palestiniene Ocupate. ÎDin 2017, este membră a Partidului Acțiune și Solidaritate și a absolvit dreptul la Universitatea de Stat din Moldova şi un master în politici publice la „Harvard Kennedy School”.În ultima declarație de avere, depusă în 2019 la ANI, a notat că a primit salariu de peste 30 de mii de lire sterline de la Fondul Global pentru Inovare din Londra, Marea Britanie, peste 10 mii de lei de la Ministerul Finanțelor și aproape cinci mii de lei de la Cancelaria de Stat.Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate ( PAS ), al presedintelui Maia Sandu, a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din 99,58% dintre sectiile de votare.Astfel, in urma numararii voturilor din 2.141 din totalul celor 2.150 de sectii de votare, PAS a inregistrat un procent de 52,53% din voturi, depasind astfel categoric principala formatiune politica de stanga, Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS), care a fost votat de doar 27,36% din electorat.Datele CEC arata ca Partidul Politic "Sor" (PPS) a beneficiat de sustinerea a 5,78% dintre alegatori, acesta fiind urmat de Blocul Electoral "Renato Usatii", cu 4,11% din voturile alegatorilor.