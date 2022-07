În precedentul articol s-a văzut că faimoasa Maieutică socrațiană a fost concepută pentru uzul înțelept al celor cinci vocale: A, E, I, O, U, rămase un mister total, dar nu și pentru cercetătorul Vasile Droj care a descoperit rațiunea și uzul acestora. Noua Maieutică a fost numită “MAEIOUTICA” - știința vocalelor geometrizate și geometrizate al căror uz permite descoperirea celor mai profunde mistere ale lumii. Literele Alfabetului greco latin fiind de fapt arhetipicii universali ai legilor care stau la baza structurii și funcției Universului, ca vibrație și manifestare a Verbului, literele sunt sunete fonetice. De altfel, Alfabetul fenician derivă din denumirea greacă fonos, sunet iar sunetele cele mai eficiente sunt cele vocalice și nu consonantice, guturale, sacadate, stridente. Fonosul, Vocea lat. VOX nasc din Vibrație. Iată așadar cum din Geometrie naște Vocea și cum din voce naște geometria. Zis a fost că: “La început a fost Cuvântul..” (cu Vântul, adică sunetul, vibrația crea o poartă vântul).

Acum două sute de ani un fizician german, Ernst Chladni, avu ideea de a pune în vibrație o lastră de sticlă pe care a presărat pulbere de licopodiu rece surprinzător se distribui sub forma unui cerc “O” intersectat de o cruce, sau un “X” ce compunea cuvântul “VOX”. Chladni experimentă multe combinații printre care apăreau diverse litere ale Alfabetului. Interesant faptul că figurile care reprezentau literele erau simple având o grafică elementară asemănătoare arhetipurilor.

VOCALELE - ARHETIPURILE OPERATIVE ALE UNIVERSULUI

În studiul Maeiouticii Vasile Droj făcu o descoperire surprinzătoare: dintre toate literele alfabetului doar vocalele prin forma lor grafică compuneau figurile de bază ale geometriei pure. Așa, de pildă, litera “i” reprezintă punctul și linia, “A”-ul unghiul și triunghiul, “U” pătratul, iar “O” Cercul. În alte cuvinte avem tocmai cele trei figuri platonice de bază ale geometriei prin care se pot constitui toate celelalte. Astfel se poate reconstituii parcursul evoluției Universului: totul pleacă de la o sursă, PUNCTUL, se continuă printr-o LINIE, aceasta devine SUPRAFAȚĂ - TRIUNGHI, care apoi se completează într-un PĂTRAT care va deveni CUB (Volum) ca în final să ajungă CERC exponențial, adică SFERĂ.

GEOMETRIZAREA MINȚII

Utilizarea acestei Metode de investigație duce la “geometrizarea mintii” făcând-o eficientă, omul ne mai bâjbâind prin noaptea părerilor. Părerile sau “punctele de vedere” sunt infinite dar “centrul de vedere” care privește din interiorul său, centrul lucrurilor, este unic întrucât exprimă soluția unică, adică Adevărul. Când infinitele punctele de vedere ale oamenilor se vor orienta tot mai mult spre un centrul de vedere corect, atunci vor dispărea neînțelegerile și lumea va fi mai bună. Un centru de vedere se naște dintr-o Viziune, dintr-o Metodă, dintr-un Sistem, dintr-o Doctrină etc. MAEIOUTICA este METoda acestui demers.

EXEMPLE: Maeioutul (operatorul) Maeiouticii acționează astfel: dacă spre exemplu se discută despre Perfecțiune el nu va bate câmpii și apa în piuă ci va aborda direct obiectul: PERFECȚIUNEA, cuvânt compus din PER+FEC+ȚIUNE ce vrea sa zică “Per fac (ere) acțiune”. Dar care acțiune? Răspunsul stă în “PER” formula supremă a PERfecțiunii adică Pi grec și “R”, Raza Cercului. Tot ce există în Univers se supune acestei formule supreme a Perfecțiunii Cercului, de la orbitele atomice pană la cele ale planetelor din jurul stelelor. Până și Perfecțiunea Sfinților este dată în iconografie de Cercul ce încoronează capul lor, iar fără descoperirea Roții am rătăcii încă în epoca de piatră.

Un alt exemplu precum cel de CONCEPT va fi “moșit” în felul următor: CON+CEPT în care CON este “împreună cu” Conul fiind și forma consacrată a Piramidei. Ei bine “Împreună”, dar cu ce? Simplu, cu CEPT adică lat. CAPUT, Cap. În două cuvinte Conceptul este lucrul făcut cu cap adică bine gândit. “Toate lucrurile pleacă de la Cap și se reîntorc la Cap” - “incipit ed caput” zic în cor vechile filosofii ale lumii, până și știința începe să adulmece faptul că Universul nu ar fi altceva decât o proiecție a Creierului, un Caput Mundi, marele Captator care captează totul. Maeioutul expert va mai observa și demonstra cum cuvântul CON-CEPT a generat numele EGIPT (CEPT = (E) GIPT), locul nașterii marii Utopii Concrete* și a METodei matematice MAAT, cea a META-Cunoașterii*.

Tot ce este trecut prin Maeioutică este complet elucidat, altfel spus “universalizat”, motiv pentru care se numește “Maeioutică Universologică” beneficiind de toate virtuțile Universologiei și Universalogiei. O astfel de știință este de dorit întrucât nu ne vom salva niciodată doar prin natura punctiformă și liniară a Informației ci prin extensia ei spre Cunoaștere (CON, piramida) extinzând-o la suprafață, pătrat, sau cub, adică volum, ajungând în final de la Cercul perfect, la rang de Sferă (SPHERA = SPIRIT).

Întorcându-ne în istorie, încă din timpul maestrului Socrate erau multe nedumeriri întru cunoaștere iar pentru a pune la punct lucrurile Platon inventă Academia* unde nimeni nu putea intra dacă nu era geometru adică dacă nu demonstra pe loc, cu argumente raționale,* ceea ce afirma. Elevul lui Platon, Aristotel va ridica la rang și mai înalt discursul organizând cunoașterea de pană atunci în ORGANON iar fructele întreprinderii se vor vedea prin faptele elevul său Alexandru Macedon și marele său Proiect Secret*.

Aceste lucruri au făcut Grecia mare și tot așa și astăzi cine vrea să renască și să crească trebuie să urmeze această cale. Poporul Român are nevoie de Maeioutică cât mai repede căci problemele tării “la bază” nu sunt de natură economică, financiară, energetică, ci de “natură antropologică”, PUR UMANĂ. Buba și leacul este Omul. Rezolvând “Ecuația Omul” se rezolvă automat și situația României. Orice popor are o ecuație și până nu o găsește suferă nerealizându-se. Cu această “Liră Maeioutică” se poate armoniza “gâlcevismul” romanilor căci esența ARMONIEI este în natura Romanilor, ARMON = ROMAN și în același timp NUMĂR (citit invers).

Un prim pas spre “geometrizarea minții” românilor ar fi jocurile de apă și lumină ale fântânilor arteziene din Piața Unirii, București, (Simfonia Apei). Pe suprafețele de apă verticale se pot proiecta formule maeioutice la fel și pe Casa Poporului, Universalion. Jocurile maeioutice arată cum se nasc ideile iar prin metodologia sa concretă cum se plasmează Proiectele Viitorului. Spectacolul să fie nu doar pentru ochi ci și pentru Minte, mai ales. Consorțiul Apa Nova să studieze aceste propuneri și să facă un pas înainte.

In 1988, cu ocazia participarii la unui Congres Mondial de Antropologie din Yugoslavia, am ajuns in Italia, Roma, unde in prezent sunt editor, scriitor si cercetator transdisciplinar. In acest sens am creat o noua filosofie pentru nevoile secolului XXI numita "Universologia", o sinteza a vechii cunoasteri, impletita cu cea moderna. In 1990, la Bucuresti, aceasta a fost costituita ca Fundatia Universologia, iar in Italia ca Asociatia Cultural Spirituala "Universologia". Au urmat apoi o serie de publicatii si participari la congrese si conferinte nationale si internationale. Excesiva mea cercetare in cunoastere a dus la creatia a numeroase articole originale care sunt acum disponibile publicului larg.

